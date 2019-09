El increíble choque de un auto que acabó en el lobby del Hotel Trump en Nueva York (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un auto chocó contra las puertas de cristal e ingresó el martes al vestíbulo del Trump Plaza en New Rochelle, Nueva York, informó la policía.

Por Infobae

El incidente ocurrió a las 20:40 pm (hora local) y desató temores por un presunto atentado, ya que el uso de automóviles ha sido tomado por “lobos solitarios” de grupos extremistas. Sin embargo, el impacto no parece haber sido intencional, según declaró el sargento Christ Castiglia, del Departamento de Policía local, al New York Times. La investigación todavía está en desarrollo.

El conductor resultó herido y fue interrogado por las autoridades. Dos peatones en el vestíbulo de la residencia de lujo de 40 pisos ubicada en el condado de Westchester, también resultaron lesionados. De todos modos, ninguna de las lesiones son de gravedad.

A diferencia de la Trump Tower, ubicada en Manhattan, el Trump Plaza no cuenta con barreras de protección. La zona fue acordonada por la policía y una decena de patrulleros llegó hasta el lugar.

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u

Nice black Mercedes about to be towed from lobby of Trump Plaza in New Rochelle, Westchester County. Police say crash appears to be accidental, but they are investigating ?@CBSNewYork? pic.twitter.com/grnU4UXemI

— Jessica Layton (@JLaytonTV) September 18, 2019