FOTOS: Descubren en África a una cebra con puntos y no con rayas

Una cebra bebé recién nacida y con puntos blancos en vez de rayas fue fotografiada en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. En las fotografías del raro espécimen se ven las marcas punteadas en su cuello y pecho, pero su espalda es completamente negra y tiene finas rayas blancas en sus patas.

Por actualidad.rt.com

Antony Tira, un guía turístico y fotógrafo del campamento Matira Bush, vio a la inusual cebra mientras observaba la reserva de caza del parque, cerca del río Mara. Afirmó a Daily Nation que inicialmente pensó que el recién nacido animal había sido capturado y marcado “con fines de migración”.

I know many of you have seen a stripped #zebra ? on #safari or in a zoo, but how many of you have seen this rare polka dotted beauty in the wild? Photographed in Masai Mara recently, this zebra calf is one of a kind in the African wilderness.

– –#zebra#RidersLive #WitoAfrica pic.twitter.com/UDxf4NmKNS

— Wito Africa Safaris (@witosafaris) September 15, 2019