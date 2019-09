Expulsaron a dos cubanos de misión de la ONU por comprometer la seguridad de EEUU

El Departamento de Estado de EEUU expulsó a dos cubanos de la misión diplomática de las Naciones Unidas (ONU) por presuntamente participar en aciones que comprometen la seguridad de los ciudadanos de dicha nación.

“Después de que dos miembros de la misión de la ONU en Cuba participaran en actividades perjudiciales para la seguridad nacional de EEUU, les pedimos que abandonaran la misión de la ONU”, anunció la portavoz Morgan Ortagus a través de Twitter.

“Nos tomamos en serio todos los intentos contra la Seguridad Nacional de los EEUU”, sentenció la vocera diplomática.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.

