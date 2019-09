Un avión desciende repentinamente 9.000 metros en EEUU causando pánico entre los pasajeros (Fotos y video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Delta Air Lines vivieron un momento de terror este miércoles por la noche cuando la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) cayó repentinamente casi 9.000 metros, informa Fox News.

Por: RT

El avión descendió en menos de siete minutos de una altitud de unos 11.800 metros a 3.000 metros debido a un problema de despresurización. Los testigos describieron escenas de pánico mientras el pasaje intentaba colocarse las máscaras de oxígeno.

En medio del caos, varios pasajeros tomaron fotos y videos de la escena mientras otros enviaban mensajes a sus seres queridos temiendo lo peor.

@Delta so this hasn’t happened before but your #2353 flight crew from ATL to FLL (now Tampa) was [email protected] people calm. Now I know the bag doesn’t really inflate… pic.twitter.com/B2FfWKAewE — Tiffany O. Sawyer (@OsteenSawyer) September 18, 2019

En una de las imágenes publicadas en redes sociales se puede ver a un hombre abrazando fuertemente a su niño.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV — J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019

Quick video taken by a passenger aboard @Delta flight 2353. It was heading to Ft. Lauderdale from Atlanta. They had to make an emergency landing at @FlyTPA. At 5:45 on @abcactionnews I’ll have the details on the scary situation. pic.twitter.com/zhmn0767pV — Jasmine Styles (@JasmineStylesTV) September 19, 2019

Un portavoz de la compañía se disculpó con los pasajeros explicando que la aeronave experimentó un problema de presión en la cabina, lo que obligó a los pilotos a descender a una altitud más segura por “por precaución”.

El avión aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tampa (Florida), donde fue evaluado por técnicos de mantenimiento.