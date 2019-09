Un influencer transmitió en vivo el accidente de tránsito que le causó la muerte

Un famoso influencer pakistaní de la popular aplicación china TikTok, Daniyal Khan, murió el pasado domingo 15 de septiembre, a sus 18 años, cuando el auto en el que iba con sus amigos se volcó y chocó contra una barrera de seguridad en una vía pública de Islamabad.

La Policía confirmó que otras tres personas que estaban dentro del vehículo murieron en el acto, mientras que Khan falleció más tarde en un hospital, por la gravedad de sus lesiones. Todos los fallecidos rondaban los 20 años.

El conductor había excedido el límite de velocidad y perdió el control del auto, lo cual llevó a la tragedia. Según un testigo de los hechos, partes del auto quedaron esparcidas a ambos lados de la vía, detalla The News. Los jóvenes llegaron a grabar lo que resultó ser el último momento de sus vidas.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

15 Sep 2019 #Islamabad express highway accident Daniyalkhan tiktok in this Accident other 3 May his soul rest in peace daniyal & other friends #DaniyalKhan #Rip pic.twitter.com/qLampnBqL3

Khan tenía alrededor de 200.000 seguidores en TikTok y era un ‘influencer’ en redes sociales. Sus videos se hacían virales y eran ampliamente compartidos por otros usuarios.

Daniyal khan one of famous Pakistani tik toker.

He had an accident in islamabad. He is no more?. Please pray for his departed soul? Still can't believe he's dead?? May ALLAH grant him high rank in jannah (Aameen) #DaniyalKhanRIP ? #RIP pic.twitter.com/hPaZlEvlCs

— Reeka? (@areeka__haq5) September 16, 2019