NetBlocks confirmó profunda caída de Internet en varios estados, tras apagón rojo del #20Sep

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El observatorio de Internet, NetBlocks, confirmó una profunda caída de la conectividad en varios estados del país tras el nuevo apagón de este viernes 20 de septiembre.

lapatilla.com

NetBlocks indicó desde su cuenta de Twitter que los datos de red se encontraban abajo del 10% en las regiones del Zulia, Miranda, Lara, Táchira. Mientras que, hubo un impacto significativo en Carabobo y una interrupción en Distrito Capital.

Confirmed: Power outage in multiple states of #Venezuela; network data show connectivity falling below 10% in #Zulia #Miranda #Lara #Táchira and others, significant impact in #Carabobo as well as disruption in #Caracas; incident ongoing ? #20Sep #Apagón #SinLuz pic.twitter.com/lrwpqyGslm

— NetBlocks.org (@netblocks) September 20, 2019