“La neutralidad implica apoyar al régimen de Maduro”, alertó EEUU a la Comunidad Internacional

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, confirmó el domingo pasado el fin de la negociación con el régimen chavista que se desarrollaba en Barbados. “El régimen abandonó el proceso de mediación llevado por el reino de Noruega. Salieron corriendo con excusas baratas”, afirmó el titular de la Asamblea Nacional.

Por Infobae

El Departamento de Estado estadounidense se refirió este viernes al fallido intento de encontrar una salida consensuada a la crisis. “Los abusos de Maduro llevaron a la suspensión del proceso de Oslo, porque mientras estaba en marcha, casi 7.000 personas eran asesinadas por el régimen. ¿Cómo iba a negociar la oposición venezolana mientras era constantemente intimidada y hostigada?”, sostuvo Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, durante una sesión informativa de la que participó Infobae.

“Más allá de los esfuerzos hercúleos de los noruegos y de los actores democráticos que hay dentro de Venezuela, el antiguo régimen de Maduro siguió tratando de manipular las negociaciones de la misma manera que había hecho en 2016 y 2018, usando un diálogo en el que no tenían interés en participar para crear más tiempo y espacio para sí”, agregó Filipetti.

La funcionaria se refirió, entre otras cosas, a las 7.000 personas que fueron asesinadas por “resistencia a la autoridad” entre 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según datos de la ONG Human Rights Watch. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el régimen, especialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, ascienden a 18.000 desde 2016.

“Nicolás Maduro y sus secuaces están cometiendo intolerables violaciones a los derechos humanos contra el pueblo venezolano. Los están privando de libertades fundamentales a través de represión sistemática, tortura e intimidación. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo reveló en Ginebra”, dijo Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que también formó parte de la sesión informativa.

Filipetti explicó que el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela es una consecuencia de que Maduro se siente acorralado. “El régimen está desesperado. Cuando los dictadores desesperados están con la espalda contra la pared usan las únicas herramientas que conocen: la brutalidad y la opresión. Esa es una de las señales que muestran que estamos en una senda que va a terminar con Maduro fuera del poder”.

El Departamento de Estado anticipó que va a continuar con las sanciones, ya que considera que son en buena medida responsables del debilitamiento de Maduro. Por otro lado, los funcionarios desmintieron a quienes sostienen que este tipo de medidas afectan a la población civil venezolana.

Maduro is the reason why Venezuela is facing the largest forced displacement of persons in its history. The U.S. will continue to answer interim President @jguaido's call to help the people of Venezuela and continue to support Venezuelans during their humanitarian crisis. pic.twitter.com/wCFzFcplqW

— Department of State (@StateDept) September 19, 2019