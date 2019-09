El lanzador Felipe Vázquez podría ser deportado a Venezuela

Felipe Vázquez podría enfrentar la deportación de regreso a Venezuela si es declarado culpable de los delitos sexuales infantiles que enfrenta en Pensilvania y Florida.

Por CBS Local

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

El Wall Street Journal informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está al tanto de la situación en Pittsburgh y está monitoreando el caso de cerca.

“‘ICE está al tanto de los cargos y está monitoreando de cerca el caso’ del lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, aunque no está seguro de que puedan llevarlo a su Venezuela natal”.

'ICE is aware of the charges and is closely monitoring the case' of Pittsburgh Pirates pitcher Felipe Vázquez — though it's far from certain they could remove him to his native Venezuela. https://t.co/E0EVNJkVyl via @WSJ

— Louise Radnofsky (@louiseradnofsky) September 19, 2019