EN VIDEO La escalofriante lesión que sufrió Josef Martínez con Atlanta United

Atlanta United venció a San José Earthquakes por marcador de 3-1. Los de Matías Almeyda fueron al Mercerdes-Benz Stadium con la consigna de sacar tres importantes puntos que los ayudaran a mantenerse en zona de playoffs, pero no pudieron sostener el empate en los minutos finales del encuentro y Emerson y ‘Pity’ Martínez sentenciaron la victoria a favor de los de Frank de Boer.

Por: AS

Josef sale lesionado

Parece que esta victoria le saldrá muy cara a Atlanta United, ya que su máximo anotador, Josef Martínez, salió lesionado al 79′ y por sus gestos de dolor, podría tratarse de algo de gravedad, aunque todavía se está a la espera del reporte médico oficial.

potentially serious knee injury to star @ATLUTD striker Josef Martinez . really hate to see this on so many levels, was also in middle of scoring in 15 straight games – an MLS record. positive vibes ? pic.twitter.com/BiMA1Kwu2G

— Stu Holden (@stuholden) September 21, 2019