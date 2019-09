José Gato Briceño: Los micro opositores

Posteado en: Opinión

La unidad sin verdad no

es mejor que la conspiración.

–John Trapp

Es menester que sepamos y que reconozcamos sin miedo al “qué dirán”, que por más que la inmensa mayoría de los venezolanos deseamos y luchamos por salir del oprobio, tenemos que denunciar y desnudar a los infames timadores roba partidos y sanguijuelas de la política que, aunque no nos guste, existen.

Por eso insisto, no le tengamos miedo a las palabras, a la realidad de nuestra baraja de posibilidades en la lucha por defenestrar a esas alimañas de una vez y para siempre del poder en nuestro país, no querer verlos o simplemente horrorizarse de su existencia no los desaparece, al contrario, los deja ahí, entre las sombras, dándoselas de personajes centrados, impolutos y honorables. Menos mal que ellos mismos de vez en cuando, salen a la luz y se muestran, como parte del papel que les ordenaron hacer, su show, a dar clases magistrales de deshonor y traición disfrazados de opositores a la narcotiranía. Son la antítesis de la unidad y de la veracidad por la liberación de Venezuela.

Estos promotores y mercaderes de la política asoman sus trompas como dije anteriormente, cuando su verdadero patrón, el tirano, requiere modificar algo, distraer o confundir a nuestro pueblo, aún moldeable y sensible a la manipulación, para eso les pagan. Casi todos ellos, que no son triunfadores, ni han tenidos posiciones reales de gestión de gobierno exitosas, ni ya son santos de devoción de nadie, sólo exhiben unas siglas de partidos (algunas robadas o mejor dicho su amo se las dió como parte de pago) y aúllan su dolor fingiendo que, aunque no les crean nos representan y nos defienden.

El pasado lunes 16 luego de que Maduro y su narcored abandonaran el “diálogo oficial” propiciado por la comunidad internacional e ignorando la ruta planteada por el gobierno interino, un micro grupo de buhoneros políticos, liderado por el diputado Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica, el representante de Henry Falcón y los “tira-la-piedra-y-esconde-la-mano” ausentes físicamente para mayor hipocresía, Eduardo Fernández y su hijo Pedro Pablo Fernández, firmaron “UN GRAN ACUERDO DE DIÁLOGO” con el narcorégimen.

Tenemos que destacar que, casualidades de la vida, los prenombrados no han reconocido en estos 10 meses a Juan Guaidó como presidente interino y también son los mismos que intentaron legitimar a Nicolás Maduro o convalidar las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018 que fueron desconocidas por la comunidad internacional ya que fueron inconstitucionales en forma y fondo, de principio a fin. Viéndolo bien tenían rato sin hacer tareas que justifiquen sus mesadas y por eso la osadía y la soltura para obtener su transferencia bancaria respectiva.

Solo cabe calificar como horroroso el hecho de que a estas alturas todavía haya venezolanos que traten de entenderse con una banda de criminales o convivir con el crimen organizado internacional, a sabiendas de que, eso no fue un acuerdo, SINO UNA GRAN OPERACIÓN FINANCIERA de las más depravadas en toda la historia política.

El contenido, obviando la ruta planteada por el presidente Guaidó, describe a groso modo lo siguiente: 1- No hay elecciones presidenciales. 2-Sigue Maduro. 3-Sigue la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, no se toca. 4-Comida por petróleo entregada por los colectivos criminales. 5- Un nuevo CNE que ya sabemos qué la oposición no tiene las 2/3 partes por la persecución contra los diputados que están presos como Juan Requesens con más de 400 días sin respeto por sus derechos, en el exilio y en la clandestinidad como es el caso del diputado Simón Calzadilla del MPV quien lleva 140 días en la clandestinidad. 6- Hacer elecciones fraudulentas, pero solo parlamentarias. 7- Regresarán los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional pasados tres años desde que la abandonaron y la declararon en desacato.

En conclusión, un amasijo de incongruencias, incoherencias y sinvergüenzura sin límites

Mención especial en este triste espectáculo, merecedor del premio Oscar del cinismo es Eduardo Fernández y su hijo Pedro Pablo Fernández al salir desmintiendo que no tuvieron nada que ver con el encuentro de la Casa Amarilla y antes de 24 horas el capo Diosdado Cabello (su manager) afirmó por televisión que algunos no tenían palabra pues se excusaron luego de haberse comprometido, entre ellos un Tigre, en alusión a Eduardo Fernández y su hijo aunque posteriormente mencionó vía Twitter en la cuenta de su programa que el tigrito se sumaba al acuerdo. A pesar de que sabemos que a Diosdado Cabello nadie le cree, el reconocido y prestigioso periodista Nelson Bocaranda publicó en su cuenta: ” me tropecé en la radio con un personaje afecto al régimen. Hablamos y me dice que si Copei no se integra al nuevo diálogo están amenazados con que el mismo TSJ que se lo dió a ese grupo se lo quite. Quien pacta con el diablo debe atenerse a sus consecuencias”.

Recuerdo que ese pacto fue para arrebatarle el partido Copei a sus legítimas autoridades encabezadas por Roberto Enríquez y el descaro y la pobreza humana de Eduardo y su hijo fue pedirles a los capos que persiguieran, vejaran, hasta meterlo preso, pero Roberto Enrique no se dejó y logró burlar el gran asedio solicitando protección en la residencia del embajador de Chile donde ya cumplió 2 años en dicha sede.

He podido ver que todavía hay gente que se da golpes de pecho y afirman que nunca han sido chavistas y que tienen 20 años haciendo oposición, pero siguen apoyando a algunos voceros tarifados de la oposición que se siguen beneficiando de las contrataciones con el narcoregimen y sus personeros a través de familiares como lo afirmó con nombres y apellidos la prestigiosa periodista Ibéyise Pacheco.

Para más reseñas de estos gánsteres, coprófagos, bribones, rufianes, calificativos acordes a sus actuaciones, creen que al pueblo de Venezuela se le olvidó lo que afirmó Henry Falcón la noche del 20 de mayo del 2018 previo a los resultados electorales, en donde afirmó que hubo fraude y no reconoció los resultados, aparte denunció el vulgar ventajismo al mejor estilo de Arias Cárdenas en su momento. Recordemos que Claudio Fermín era su jefe de campaña, Eduardo Fernández, su hijo y Felipe Mujica eran parte del comando de campaña, pero ahora la banda de criminales del narcorégimen sí les van a cumplir.

Es a todas luces la oposición a la medida, la que les da oxígeno y se burla del sufrimiento real de nuestra gente.

Desde la cárcel del exilio repudio sus actuaciones y su falsedad. Por eso no estoy de acuerdo con diálogos ni negociaciones ya que llevan al alargamiento de la agonía y la desesperanza de mi pueblo.

Los invito a insistir en que la solución debe ser la presión a nuestros aliados para activar mecanismos de fuerza para sacar del poder y castigar a estos bandidos con todo el peso de la ley. Continuamos sin tregua en la denuncia y la plegaria por ver a Venezuela libre de terrorismo y narcotráfico con lo único que queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba/Valeria Briceño

Twitter: @josegbricenot /@valeriabricenot

Instagram: @josegbricenot/ valeriabriceñot

Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2019/09/favor-los-tiranos-micro-opositores.html