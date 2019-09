Muere el abuelo de Paris Hilton dejando a su familia una ínfima porción de su gran fortuna

El magnate hotelero y filántropo Barron Hilton, abuelo de la celebridad estadounidense Paris Hilton, murió por causas naturales este jueves a los 91 años en su casa en Los Ángeles, ha confirmado su familia.

Por: RT

En 2007, el empresario anunció su decisión de, al igual que hizo su padre, dejar el 97 % de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton, dedicada a obras filantrópicas. El restante 3 %, que aún supone una cuantiosa cantidad de millones de dólares, quedará para sus herederos, entre los que se cuentan ocho hijos, 15 nietos —Paris y Nicky Hilton entre ellos— y cuatro bisnietos.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr

— Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019