“Por estafador”: Criollo House envuelto en nuevo escándalo con uno de sus integrantes

Por supuestos negocios ilícitos, los actuales integrantes de Criollo House prefirieron prescindir de su anterior productor y DJ, Ricardo Carrasco.
Con información de El Farandi
A través de su cuenta de Instagram el reconocido grupo Criollo House emitió un comunicado informando que no se hacían responsables por falsos trámites de publicidad o compra y venta de entradas en nombre de la agrupación por parte de quien fue su productor y DJ, Ricardo Carrasco.
A Carrasco lo habrían sacado del grupo por esta misma razón, pues han sido varias las veces en que estos negocios turbios han sucedido y él no ha dado respuesta a sus demás compañeros ni a su manager, Félix Espinoza, por los hechos.
Actualmente solo pertenecen al grupo venezolano: Alfredo Rojas, Hugo Chopite, José Nuñez, Efrem Feeling Music y quien sería ahora su nuevo DJ, Pedro Díaz Jr.
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MANAGER: FÉLIX ESPINOZA ( @Feezcat ) || DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS EN REDES SOCIALES SOBRE SUPUESTAS PRESENTACIONES EN CIERTOS LOCALES NOCTURNOS EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS EN DONDE EL PUBLICO HA QUEDADO INCONFORME. DECEPCIONADOS O ESTAFADOS POR QUE HAN IDO A VER AL GRUPO CRIOLLO HOUSE Y NO HA SIDO ASÍ NOS HEMOS VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE ACLARAR ESTA SITUACIÓN QUE TIENE A MUCHOS SEGUIDORES CON LA ANGUSTIA DE QUE ES LO QUE ESTA PASANDO EN ESTE MOMENTO. • EL SEÑOR RICARDO CARRASCO ANTIGUO DJ/PRODUCTOR JUNTO CON ALFREDO ROJAS INTERPRETE Y TAMBIÉN PRODUCTOR DE CADA VERSIÓN REALIZADA YA NO ESTAN TRABAJANDO JUNTOS COMO DÚO (PROPUESTA INICIAL). • RECIENTEMENTE SE FIRMO UN ACUERDO CON UNA DISQUERA INTERNACIONAL Y SE LE PLANTEÓ A RICARDO CARRASCO CONTINUAR UNICAMENTE COMO PRODUCTOR DE TODOS LOS TEMAS POR 3 NUEVOS DISCOS PERO NO SE LOGRÓ CONCRETAR DE MANERA POSITIVA Y EL SOLO DECIDIÓ SALIR DEL GRUPO CON EL FIN DE TRABAJAR POR SU LADO UTILIZANDO EL NOMBRE DEL GRUPO. • COMO TODOS SE PUEDEN DAR CUENTA ESTE PROYECTO HA CONTINUADO DE MANERA EXITOSA GRACIAS A EL GRUPO DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN DÍA A DÍA PARA HACER DE CADA ESPECTÁCULO UNA EXPERIENCIA ÚNICA.. LAMENTAMOS QUE SE ESTEN REALIZANDO EVENTOS CON EL NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN.. LAMENTAMOS TODAS LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO MALA INFORMACIÓN.. ESTAMOS APENADOS POR TODO ESE PÚBLICO QUE INVIERTE SU TIEMPO Y DINERO PARA ASISTIR A ESTOS EVENTOS NO CONFIRMADOS POR NOSOTROS. • LAS ÚNICAS PRESENTACIONES REALES SON LAS QUE SE PUBLICAN EN NUESTRAS REDES SOCIALES @CriolloHouse y NUESTRO ÚNICO NUMERO DE CONTACTO DIRECTO PARA CONTRATACIONES Y ENTREVISTAS ES EL DE NUESTRO MANAGER FELIX ESPINOZA @Feezcat ( +58 4248171314 ) PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA! • PRÓXIMAMENTE DE LA MANO DE LOS MAS GRANDES DE LA INDUSTRIA MUSICAL LATINOAMERICANA ESTAREMOS ESTRENANDO NUEVAS VERSIONES.. TEMAS INÉDITOS.. NUEVOS VIDEOS MUSICALES.. Y GRANDES GIRAS NACIONALES E INTERNACIONALES SIEMPRE LLEVANDO EL NOMBRE DE NUESTRO PAÍS EN ALTO. • MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU ATENCIÓN #CriolloHouse #LosReyesDeLaDemencia #ElReyDelDesorden #Venezuela 🇻🇪