¡Ah, ok! Se divorció y se casó con el DJ de su boda… que es 23 años menor

Megan Willis, de 26 años, conoció a su compañero DJ Mark Stone, de 49 años, en noviembre de 2015. Más tarde, la hermana de Megan contrató a Mark como DJ en la boda de Megan en julio de 2016.

Por Daily Star

Traducción del inglés al castellano por lapatilla.com

Pero apenas un año después de su matrimonio, Megan dijo que comenzó a sentirse infeliz y se encontró hablando con Mark sobre su matrimonio después de que se topó con él mientras visitaba a su hermana.

Se hicieron amigos cercanos y comenzaron a conversar todos los días, y Mark confió que se había separado de su esposa durante 27 años.

En enero de 2018, Megan finalizó su divorcio y se mudó a Carolina del Norte en EEUU.

Ocho meses después, el divorcio de Mark finalizó y la pareja luego se mudó juntos, después de darse cuenta de que se habían enamorado.

Al principio, Megan tenía dudas de que su relación pudiera funcionar debido a la diferencia de edad de 23 años entre ellos, pero esos sentimientos pronto desaparecieron cuanto más tiempo pasaban juntos.

La pareja dice que sus familias ahora aceptan su relación y están contentos de haber encontrado la felicidad juntos.

Megan dijo: “Básicamente, nuestra historia comienza con mi hermana y un restaurante llamado The Crazy Tuna Bar & Grill en Maryland. Mi hermana fue mucho a este bar y cuando llegué a casa de Saratoga Springs, Nueva York, ella me llevó al Crazy Tuna y me presentó al DJ Mark Stone y a su hermano, que era copropietario del Crazy Tuna.

“Cada vez que volvía a casa de visita íbamos al Crazy Tuna y la mayoría del tiempo Mark estaba allí. Era una persona muy amable, muy divertida y nos encantaba irnos con él. Poco después me casé. y mi hermana contrató a Mark para pinchar mi boda”.

Ella agregó: “Aproximadamente un año después, estoy de visita en casa y vamos al Crazy Tuna, Mark está allí y hablamos de mi matrimonio y de cómo no estoy feliz. Después de esa noche, esa conversación continuó porque Mark estaba teniendo algunos problemas similares en su matrimonio de 27 años. Así que comenzamos a chatear todos los días “.

Hablando de su matrimonio anterior, Megan dijo: “Mi matrimonio terminó porque no estaba completamente feliz y no conseguía lo que necesitaba. Mi ex era adicto a un videojuego que básicamente se convirtió en su vida y yo era prácticamente inexistente.

“No quería pasar tiempo conmigo, no quería salir a explorar. Contó pasar el rato mientras yo miraba televisión y él jugaba su juego con auriculares en la misma habitación. Me di cuenta de que no debería tengo que sentirme inexistente o rogar por la atención de alguien, así que solicité el divorcio.

“Hablar con Mark realmente me llevó a darme cuenta de que no debería tener que rogarle a mi esposo que me prestara atención. Mark era solo un amigo, pero todos los días se tomaba el tiempo para controlarme. Ambos disfrutamos mucho nuestras conversaciones, no importa cuán tontas o tontas sean. Serios eran.

“Cuando mi ex y yo teníamos una discusión, Mark estaba allí para calmarme y recordarme que todo estaría bien. Su apoyo realmente significó mucho para mí. Pasar por algo como un divorcio realmente necesitas tener a alguien allí para apoyarte y desahogarme, y eso es exactamente lo que Mark fue para mí y estoy eternamente agradecido por eso “.

Megan se dio cuenta de que se había enamorado de Mark primero, pero no actuó en consecuencia ya que él todavía estaba casado, aunque estaba separado de su esposa, y ella quería apoyarlo como él la había apoyado.

Ella dijo: “Creo que me di cuenta de que me había enamorado de él primero. Aunque fue mientras Mark todavía estaba casado pero separado de su esposa, no era algo con lo que pudiera actuar. Me lo guardé para mí. En este momento necesitaba el apoyo como me dio y me aseguré de estar allí para él de esa manera.

“Al principio tuve el ‘oh dios, ¿te estás enamorando de él?’ pensó, y después de eso fue, ‘¿esto puede funcionar?’ y luego, ‘¿pensará la gente que soy un buscador de oro?’

“Al estar juntos, todos los pensamientos negativos se fueron. Soy un alma mayor y él es un alma joven, así que es casi como si nos encontramos en el medio y es perfecto”.

Mark luchó para llegar a un acuerdo con el final de su matrimonio, pero una vez que lo aceptó, pudo abrir su corazón a Megan, que había sido su apoyo durante todo el divorcio.

Él dijo: “Estaba en un mal lugar cuando mi ex me dejó porque no lo quería y me tomó un tiempo darme cuenta de que había terminado. El apoyo de Megan a través de todo esto rápidamente se convirtió en sentimientos que se han vuelto más fuertes cada día”. Una vez que me di cuenta de que mi matrimonio había terminado, abrí los ojos al amor que sentía por Megan.

“La superación de mi ex fue el mayor problema. Me costó mucho aceptar mentalmente el final de una relación de 30 años. De lo contrario, rara vez tenemos problemas con los que luchamos”.

“Cuando la conocí, descubrí debajo de una persona que llenaba tu corazón y tu alma con todo lo que define el amor”.

Hablando sobre su futuro, Megan agregó: “Esperamos tener hijos. Mark necesita una reversión de la vasectomía para hacerlo. Se hizo su vasectomía hace 21 años, por lo que esperamos que tener un hijo siga siendo una opción para nosotros. Ya tenemos nombres elegidos, Rhett Michael para un niño y Taylie Mae para una niña “.

Y hablando del amor por la diferencia de edad, dijo: “Realmente no nos importa lo que piensen los demás. Estamos felices y nuestra relación funciona y eso es todo lo que nos importa.

“La mayoría de la gente susurra algo como ‘¿crees que está con él?’ Cuando escuchamos cosas así, simplemente nos besamos o hacemos algo que asegura que sea obvio avisarles y luego nos reímos de eso. Ya no nos importa lo que piensen los demás.

“El amor es amor. Nunca te sientas avergonzado por quien amas. Nunca escondas tu amor. Abrázalo, grítalo desde los tejados porque es la sensación más increíble de amar y ser amado.

“Espero que las personas vean nuestra brecha de edad y el amor que nos tenemos el uno al otro y que una relación de brecha de edad sea menos ‘extraña’ y eliminen el estigma de que si una mujer está con un hombre mayor, está con él por dinero”.