La venezolana Yulimar Rojas protagoniza una historieta para el Canal Olímpico (IMÁGENES)

La atleta venezolana Yulimar Rojas, autora de la segunda mejor marca de todos los tiempos en triple salto (15,41 m), protagoniza una historieta publicada por la cuenta en Twitter del Canal Olímpico, que repasa sus méritos y habla de ella como “una inspiración para las jóvenes venezolanas”.

En apenas ocho viñetas, el cómic resume la vida de Rojas, desde que, en su infancia, la actuación de la selección venezolana de voleibol en los Juegos de Pekín 2008 la animó a practicar este deporte.

Sus éxitos en el salto de altura, su paso al triple -“Rojas, una atleta talentosa, probó con triple salto, rompiendo el récord nacional en su primera competencia“- y su medalla de plata en Río 2016 con solo 20 años dan paso a un apunte personal: “Rojas comenzó a hablar abiertamente sobre su sexualidad en las redes sociales, convirtiéndose en una inspiración para las jóvenes venezolanas“.

Olympic silver medallist Yulimar Rojas is an inspiration for young Venezuelan women. Will she be the one to beat at Tokyo 2020 and the first woman to claim Olympic gold for her country?

For everything you need to know about @IAAFDoha2019 ? https://t.co/khiJnwsOqc pic.twitter.com/eHNJeCFspn

— Olympic Channel (@olympicchannel) September 23, 2019