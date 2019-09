Marco Rubio salpicó a Putin en sus revelaciones sobre el viaje de Maduro a Rusia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre el reciente viaje de Nicolás Maduro para Rusia con el fin de “estrechar relaciones de cooperación entre ambas naciones”.

lapatilla.com

Rubio, salpicó al presidente de esa nación europea, Vladimir Putin, que a juicio del senador, Maduro le fue a pedir dinero, expresando que el mandatario ruso “enfrenta un creciente descontento interno como lo demuestran las recientes elecciones. A pesar del fraude generalizado y de mantener a muchos candidatos de la oposición fuera de la votación”, dijo.

Asimismo, enfatizó que el partido de Putin, “tiene una mayoría de 3 escaños en la Duma de Moscú después de perder 13 escaños”.

As @NicolasMaduro travels to #Russia soon to beg for money #Putin faces growing domestic discontent as evidenced by recent elections. Despite widespread fraud & keeping many opposition candidates off ballot,his party down to a 3 seat majority in Moscow Duma after losing 13 seats.

— Marco Rubio (@marcorubio) September 24, 2019