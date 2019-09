Periodista argentino habló de la difícil situación que atraviesa su país

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El periodista argentino Alejandro Istúriz, ganador de cuatro premios Emmy, expresó mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram su descontento por la situación que se está viviendo actualmente en su país.

“La situación política, social y económica, en Argentina, empeora a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Desde hace 48 horas, las organizaciones sociales se movilizan frente al Ministerio de Desarrollo Social”, explicó en la publicación.

De igual forma, el comunicador agregó que varios ciudadanos, que acampan en la principal avenida de la Ciudad de Buenos Aires, reclaman que se promulgue la ley de emergencia alimentaria y están en contra del plan económico del Gobierno.

Esta semana, Fox News mostró un informe sobre la crisis actual en Argentina y destacó que el país es la “nueva víctima del socialismo”. Se dijo en referencia a que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se perfila como el próximo presidente en llegar a la Casa Rosada.

#ICYMI MORE proof #Socialism DESTROYS countries. The newest victim? #Argentina … This is a story no one is talking about yet, but it’s important you hear what’s going on there: pic.twitter.com/KhIg9kevUO

— Trish Regan (@trish_regan) September 15, 2019