Griselda Reyes: Tiar de la discordia

En fechas recientes he leído con mucha atención muchas cosas sobre algo que abrevian Tiar, pero ¿qué es eso? y ¿cómo se come?, la tan famosa palabra es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o Tratado de Río, en otros términos, y coloquialmente, ésto es un acuerdo que firmaron por allá un 2 de septiembre de 1947 en Río de Janerio para una ayuda de defensa. Es decir, sí un país miembro de la Organización de los Estados Americanos le llega una Nación extranjera a atacarlo y éste solicita a la OEA la activación del Tiar, entonces automáticamente, todos se suman en un gran súper ejército para defender esa Nación, o en caso que un país grande quiera aplastar militarmente a un país pequeño en el mismo Continente Americano, éste país pequeño solicita la activación y si tiene el apoyo de los países miembros de la OEA se logrará activarlo.

Ok, ya comprendemos eso. Pero, ¿sucederá cuándo es el mismo país quién tiene el problema interno y necesita resolverlo ?, pues, lo puede solicitar el jefe de Estado de esa Nación, con los votos necesarios en una sesión especial de cancilleres, donde por una votación especial se activa, para atender alguna conmoción interna, bien sea por acciones de irregulares que superen la capacidad militar de ese país, o por la participación de países foráneos que alimenten con armas, soldados y adiestramientos a fuerzas paramilitares en esa nación, creo comprender.

Pero el Tiar tiene su historia, nada romántica, por cierto, nada agradable para todos, pero historia es historia y no podemos olvidarla. Por allá, por los 80 Gran Bretaña reclama las Islas Malvinas a la Argentina, una isla que está mucho más cerca del país americano que del europeo, pero que ellos en los años 1500 la invadieron y se adueñaron de ella, tal cual como quién se consigue una cartera tirada en la calle con dinero y dice “Lo que se consiga en la calle es de uno” algo así más o menos. Por obvias razones los argentinos reclamaban la incorporación de esta Isla a su territorio, ¿qué pasó? Nada los argentinos fueron vulnerados con toda la potencia de ese país, ¿qué pasó con el Tiar?, ¡bien gracias, saludos les dejó!!! Por qué nunca se activó? incluso no conforme con eso una súper potencia de éste continente sumó fuerzas a los europeos, claro, se entendía porque hablaban el mismo idioma.

No quiero causar polémica, no quiero decir si el Tiar es bueno o malo, ni justificar a unos carajos para que se sientan guapos y apoyados, y mucho menos a otros para que se justifiquen en su barbarie, lo que si quiero es despertar la conciencia ciudadana, a que no esperemos de otros países y comencemos a comprender que somos los venezolanos los que tenemos que construir nuestros propios destinos, a que dejemos esa cómoda posición de esperar que otros vengan a resolver nuestros problemas y vayamos a los barrios y hablemos con la gente, expliquemos la verdad, dónde estamos, hacia dónde necesitamos ir, pero sobretodo que tenemos que hacer. Entender que la Constitución del 99 tiene los mecanismos necesarios para decirnos cómo salir de éste desastre de gobierno, que podemos todos los venezolanos resolver nuestros problemas y esto pasa por la consulta al pueblo, aunque no me gusta decir esa frase, porque la utilizan para hacernos sentir miserables, me gusta empoderar a la gente, que le consultemos a LOS CIUDADANOS, ellos tienen ese poder y es el voto.

El Tiar está en el imaginario de los flojos que quieren una invasión de otros países, maten a unos venezolanos y luego la potencia que nos aplasta lo llamen y le diga “Aquí tener las llaves de Miraflores, este país ser tuyo ya, dame lo mío”, triste verdad. Los que nacimos en éste país debemos tener la oportunidad de decidir, ¿qué país queremos?, es difícil respetar la voluntad de la gente, pero que no nos vengan a joder, con trampas de pendrive contaminados en la cola, que no hagan voto asistido, que vuelva la tinta indeleble, que no existan los puntos, rojos, azules, verdes, amarillos o el color que sea.

