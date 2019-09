Transcripción completa de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania

Zelensky: Sí, tienes toda la razón. No sólo solo el 100%, en realidad el 1000%. Peor puedo decirte lo siguiente: hablé con Angela Merkel y me reuní con ella. También conocí y hablé con Macron… y les dije que no están haciendo tanto como tienen que estar haciendo en los asuntos de las sanciones. No están aplicando las sanciones. No están trabajando tanto como deberían trabajar con Ucrania. Resulta que, aunque lógicamente la Unión Europea debería ser nuestro socio más grande, pero técnicamente, los Estados Unidos son hoy un socio más grande que la Unión Europea y estoy muy agradecido por eso, porque los Estados Unidos están haciendo mucho por Ucrania. Mucho más que la Unión Europea, especialmente en lo que tiene que ver con sanciones a la Federación Rusa. También quiero agradecerle por su gran apoyo en el área de defensa. Estamos dispuestos a seguir cooperando en los próximos pasos. Específicamente estamos casi listos para comprar más jabalinas (misiles) de los Estados Unidos con fines de defensa.

Trump: Me gustaría que nos hicieras un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania conoce mucho sobre eso. Me gustaría que descubrieras lo que pasó con todo esta situación en Ucrania, hablan de Crowdstrike …. Creo que tienes a gente valiosa… Hay muchas cosas que sucedieron, toda la situación… Creo que te estás rodeando con algunas de las mismas personas. Me gustaría que el Procurador General lo llamara a usted o a su gente y me gustaría que llegara al fondo del asunto. Como usted dijo ayer, toda esa tontería terminó con una actuación muy pobre de un hombre llamado Robert Mueller, una actuación incompetente, pero dicen que gran parte de ella empezó con Ucrania. Cualquier cosa que puedas hacer, es muy importante que lo hagas si es posible.



Zelensky: Sí, es muy importante para mí y por todo lo que acaba de mencionar antes. Para mí, como Presidente, es muy importante y estamos abiertos a cualquier cooperación futura. Estamos dispuestos a abrir una nueva página sobre la cooperación en las relaciones entre los Estados Unidos y Ucrania. Con ese fin, acabo de convocar a nuestro embajador en los Estados Unidos y será reemplazado por un embajador muy competente y experimentado que trabajará arduamente para asegurar que nuestras dos naciones se acerquen. También me gustaría, y espero que mantenga su confianza y mantener relaciones personales con usted para que podamos cooperar aún más. Personalmente, le diré que uno de mis asistentes habló con el Sr. Giuliani hace poco y esperamos que el Sr. Giuliani pueda viajar a Ucrania y que nos reunamos una vez que llegue a Ucrania. Sólo quería asegurarte una vez más que no tienes más que amigos a nuestro alrededor. Me aseguraré de rodearme de las mejores y más experimentadas personas. También quería decirte que somos amigos. Somos grandes amigos y usted Sr. Presidente tiene amigos en nuestro país, así que podemos continuar nuestra asociación estratégica. También tengo la intención de rodearme de grandes personas y, además de esa investigación, garantizo, como Presidente de Ucrania, que todas las investigaciones se realizarán de forma abierta y franca. Eso te lo puedo asegurar.