¡Coge dato! Diez razones por las cuales todavía no has alcanzado la libertad financiera

Parece haber un mito de que la única razón por la cual todavía no eres millonario es por que no has trabajado lo suficientemente duro para lograrlo.

Por Megaricos

La verdad es que el trabajo duro tiene muy poco que ver con uno convertirse en millonario. Pero eso sí, esto no quiere decir que no tenga que trabajar duro también.

¡Claro que tienes que hacerlo! Pero también debe evitar las muchas trampas y malas decisiones financieras que terminan siendo la verdadera causa de que todavía no eres millonario.

La verdad es que no necesitas tener un sueldo enorme para lograr obtener activos superiores al millón de dólares, pero sí necesitas tomar buenas decisiones financieras y evitar tomar malas.

Es muy importante que tengas en cuenta que probablemente una única razón, no sea lo que te impide convertirte en un millonario, sino la combinación de varias acciones y decisiones que has tomado.

Y sí, hay excepciones a las reglas, como cuando una personas se gana la lotería, pero ¿realmente apostaría tu retiro en ganar la lotería? Aquí, 10 razones que bien podrían ser una causa contribuyente por la que todavía no eres millonario:

1. Gastas más de lo que ganas

No hay secretos en esto, y ciertamente no hay nada mágico, cuando se trata de conceptos básicos en las finanzas personales.

Para mantener tus finanzas en orden, debe gastar menos de lo que gana. Si no logra hacer esto, no importa cuanto dinero ganes, siempre encontrará que no tiene suficiente dinero para llegar a final de mes.

También, no será suficiente con solo evitar gastar más de lo que ganas para convertirte en millonario. Además, necesitas ahorrar e invertir activamente una parte de todo ese dinero que ganas.

La mayoría de las personas recomiendan que esta cantidad sea el 20% de sus ingresos.

Si no está separando el 20% de cada cheque de pago que recibes y poniéndolo en ahorros e inversiones a largo plazo, es probable que nunca te conviertas en millonario.

2. Intentas cumplir más con las expectativas de otros

No hay nada peor que te impida alcanzar tus metas financieras más rápido, que tratar de cumplir con las expectativas de otras personas en lugar de las tuyas.

Esto se conoce comúnmente como tratar de “Keeping up with the Joneses” o la comparación constante con el vecino de al lado.

El simple hecho de que estes tratando de vivir como un millonario antes de tener los recursos de un millonario real, hay una probabilidad que nunca te conviertas en uno.

En cambio, acumularás una gran cantidad de deudas y gastarás dinero en cosas para impresionar a otras personas que probablemente no se impresionarán de todos modos.

Intentar vivir por las expectativas de otros cuando tu salario te lo impide, es una manera segura de sabotear la posibilidad de que algún día te conviertas en millonario.

3. No te pagas de primero

Una de las reglas más fundamentales que puedes tomar para asegurarte de ahorrar dinero es pagarte a ti mismo antes de pagarle a cualquier otra persona.

Si el objetivo es ahorrar el 20% de tus ingresos, debes pagarte ese 20% de tu cheque de pago antes de pagar cualquier otra factura o gasto que puedas tener.

Si intenta pagarte después de pagar todos los otros gastos, inevitablemente te quedarás corto de vez en cuando (si no siempre) al final del mes, y no podrá ahorrar tanto como quieres.

Al pagarte de primero, te comprometes con la creación de tu riqueza personal como una parte muy importante de tu plan general y no como algo que, con suerte, lograrás después de pagar todo lo demás.

4. Tienes niños

Probablemente esta razón no sea el elemento más popular en la lista de por qué todavía no eres millonario, pero la verdad dura y fría es que los niños son caros. Muy caro.

Los costos asociados con los niños pueden mitigarse hasta cierto punto si ya has acumulado algo de riqueza y has planificado el costo de tener hijos en tu presupuesto, pero eso a menudo no es el caso para muchas parejas.

Tener hijos cuando eres joven con un ingreso limitado afectará en gran medida tu capacidad para crear riqueza. Para la creación de riqueza es muy importante que comience cuanto antes a ahorrar e invertir, la verdad es que es casi imposible ahorrar dinero cuando eres joven con niños.

Cuando este es el caso, todo el dinero extra que tienes inevitablemente termina destinado al cuidado de los niños en lugar de ser invertido para lograr el estatus de millonario.

5. Tienes una casa demasiado grande

Algunas personas suponen que comprar una casa grande es una buena inversión. Si bien este puede ser cierto, comprar más casa de la que puede pagar es una buena manera de asegurarse de que no puedas crear una riqueza real.

El problema es que cuando compras grandes, tus gastos también son grandes.

Una casa grande significa cuotas mensuales más altas, mayores pagos de impuestos, mantenimiento más costoso, más gastos en cosas para llenar la casa, pagos de seguro más altos, y en general, más gastos que si compras una casa que realmente se ajusta a tu sueldo.

La forma real de crear riqueza es comprar una casa que se adapte a tus necesidades y presupuesto, y aprovechar todos esos ahorros que obtienes al no comprar la casa más grande del vecindario como método de inversión para crear riqueza.

6. Reemplazas las cosas demasiado rápido

El hecho de que haya una versión más nueva y brillante del dispositivo que compraste hace uno o dos años no significa que debas comprar ese nuevo dispositivo.

Si usted es el tipo de persona que está constantemente reemplazando productos que aún tienen una vida útil por aquellos supuestamente más nuevos y mejores, es probable que tenga dificultades para construir el tipo de riqueza que desea.

Aquellos que ahorran dinero para poder invertir, lo hacen a través del buen provecho que le sacan al producto que ya poseen, usándolo durante toda su vida útil.

Las personas que pueden permitirse cada año comprar los dispositivos más nuevos y actualizado, son aquellas que ya han acumulado su riqueza, no aquellas que actualmente están tratando de hacerlo.

7. Dejas que otros se hagan cargo de tus finanzas

No hay nada de malo en obtener las opiniones de otros para ayudarte a diseñar un plan para construir tu riqueza, pero es muy importante que seas participe activo de esta planificación.

Darle el control total a otra persona para que maneje tu dinero, es una forma por la que no lograrás construir la riqueza que deseas crear.

Crear riqueza y conservarla significa que es necesario que comprendas las decisiones financieras que se están tomando y que las reevalúes periódicamente para asegurarte de que cumplen con los objetivos que has establecido.

Darle el control total de tus finanzas a otra persona crea una situación en la que ya no tiene el control de tu futuro financiero, y en el único que realmente debes confiar para velar por tus intereses financieros, es en tí mismo.

8. No cuidas de tu salud

Otras de las principales razones por la todavía no eres millonario, no cuidas de tu salud.

No hay nada peor que impida acumular riqueza más rápido que enfermarte continuamente.

Si bien es cierto que no puedes controlar todos los aspectos de tu salud, hay ciertos pasos que puede seguir para asegurarte de que esté lo más saludable posible.

Comer bien, hacer ejercicio, tomar medidas preventivas, hacerse chequeos anuales y resolver problemas médicos antes de que se vuelvan realmente serios, todo lo pone en condiciones de vivir una vida más saludable.

9. Un divorcio

Tanto como encontrar tu media naranja y casarse puede ser una forma maravillosa de construir riqueza, divorciarse generalmente tiene exactamente el efecto contrario.

De hecho, divorciarse es una de las mejores formas de destruir la riqueza que has acumulado hasta ese momento.

Eso no quiere decir que debas quedarte en matrimonio solo por razones financieras, pero es importante saber que el divorcio suele ser un gigante destructor de riqueza, y conseguir un divorcio obstaculizará los mejores planes para convertirte en millonario.

10. Tienes uno o más de un mal hábito

Un mal hábito es aquel que no te deja crear dinero sin poder hacer algo al respecto.

Los clásicos son fumar, apostar y beber alcohol, pero un mal hábito podría ser fácilmente esa costosa taza de café diaria de Starbucks o los tres refrescos que bebes cada día.

Ni siquiera tiene que estar comprando cosas. Ser perezoso y estar sentado frente al televisor cinco horas al día en lugar de trabajar para mejorar, es también un mal hábito que perjudica la creación de riqueza.

Dependiendo de la cantidad de malos hábitos que tengas y cuánto te cuesten de manera continua, esto podría ser otra razón por la que todavía no eres millonario.