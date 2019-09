EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro en Venezuela y por violaciones de DDHH

Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra al expresidente cubano Raúl Castro y a sus hijos por el respaldo dado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al ex régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Son responsables de la crisis en Cuba y Venezuela”

Además, Pompeo destacó que esta determinación también se debe a las relaciones que La Habana sostiene con Caracas (Venezuela), “apoyando al régimen de Maduro con violencia, intimidación y represión”.

Asimismo, subrayó que Castro, al frente de las Fuerzas Armadas cubanas, habría participado “con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro” en presuntas tareas represivas. Según el funcionario estadounidense, “miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en Venezuela incluso en casos de tortura”.

Así, Pompeo también anunció la medida desde su cuenta de Twitter, afirmando que “el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de las crisis en curso en Cuba y Venezuela”.

Con información de Reuters

Today we designate Raul Castro and his immediate family for his involvement in gross violations of human rights. The Cuban regime’s disregard for human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime are responsible for the ongoing crises in #Cuba and #Venezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 26, 2019