EN VIDEO: Funcionaria del Departamento de Estado no pudo contener su llanto al hablar sobre el asesinato de Fernando Albán 

View this post on Instagram

Carrie Filipetti, Subsecretaria adjunta del Departamento de Estado @statedept para Cuba y Venezuela, no me esperaba que rompiera en llanto en medio de su discurso. No es algo que ves todos los días. La subsecretaria Filipetti tiene varios años conociendo la tragedia que vive Venezuela desde la gestión de Nikki Haley en las Naciones Unidas, pero como ella dice, no es lo mismo hablar de cifras de torturados, perseguidos y asesinados, que conocer a los familiares de las víctimas y oír ayer a la propia esposa del Concejal Fernando Albán describir las horas previas a su ejecución. Thank you, Carrie. We know that you really care!!!