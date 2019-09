“La Chilindrina” no ha derramado una lágrima tras la muerte de su esposo: porque él no se ha ido, él está conmigo

“Ahorita no sé cómo la voy a retomar. No me ha caído el veinte todavía. No he podido derramar una sola lágrima. Yo que voy al cine y lloro, que veo a un perrito maltratado y lloro… ahorita no, porque él no se ha ido, él está conmigo. En eso quedamos muchos años nos lo decíamos: ‘El día que yo me vaya no te voy a dejar, voy a ser tu ángel de la guarda, cuidado con que te portes mal’. Siempre bromeábamos, y me pasó con mi mamá y ahora con mi marido”, confesó.

A decir de la actriz, no ha retomado su vida, pues su marido no ha dejado de estar. “Todavía lo tengo en mi casa, lo incineramos, tengo una chimenea y puse a Gabriel, le puse unas velas, sus santos que siempre llevaba a todos lados. No lo he podido extrañar porque ahí lo veo, y además puse la foto cuando lo velamos. No lo extraño, es más, lo siento pegado a mí, lo único que hace es que no me habla, y qué lástima porque tenía una voz tan bonita”.

También contó que ha dormido sintiéndolo cerca. “Junto a mi cama tengo una camiseta que le regaló mi nieta cuando se fue a Europa, y cuando regresó ya estaba el abuelo en cama. Sobre el camisón que le pusieron en el hospital, le puse la camiseta, le saqué fotos, y cuando ella salió del cuarto, me la echó en mi bolsa. Y esa es la camiseta de la almohada de mi marido”.

El matrimonio de María Antonieta y Gabriel se caracterizó por promesas que nunca fallaron. Sin embargo, a su muerte, él no le cumplió la última.

“Siempre las cumplimos, pero él no me cumplió la última. Yo le dije: ‘Quiero que me jures que el día que te vayas yo te voy a agarrar la mano y en ese momento me vas a llevar, porque tú tienes muchas influencias allá arriba. Está tu mami, tus dos abuelas, mi mamá… pero no quiso jalarme’”.

“La Chilindrina” relató que estaban en Perú cuando su marido se puso mal con una octava neumonía. Viajaron en ambulancia aérea hasta México, en un vuelo de 8 horas en el que la actriz creyó que morirían. “Yo pensé que nos matábamos en el avión, yo decía ‘gracias Dios mío que me vas a cumplir lo que deseo, porque yo sin él, ¿qué hago?’”.