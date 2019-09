La CIA publica imágenes del operativo contra Al Qaeda que abrió camino para la entrada en Afganistán tras el 11-S

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Este 26 de septiembre se dio por concluido el proyecto #15days (15 días), que la CIA lanzó en su cuenta de Twitter el día del 18º aniversario del ataque terrorista del 11-S, evento en el que casi 3.000 personas perdieron la vida en suelo estadounidense. En el marco de esta iniciativa, la Agencia publicó una serie de imágenes jamás difundidas de la Operación Jawbreaker, lanzada pocos días después de aquellos hechos de 2001 y destinada a preparar el terreno para la entrada en Afganistán de tropas estadounidenses, en un ataque vengativo contra Al Qaeda y sus seguidores talibanes.

Por: RT

En la Operación Jawbreaker participaron un equipo de siete agentes paramilitares de la CIA y una tripulación de vuelo de tres hombres que manejaban un helicóptero de fabricación rusa Mi-17.

“Ocho días después del 11 de septiembre, los oficiales de la CIA recogen tres millones de dólares en efectivo en tres cajas de cartón”, comenta la CIA en una de las fotos del proyecto. “Este dinero permitiría a los comandantes de la Alianza del Norte pagar a sus tropas y convencer a otras tribus de unirse a ella en lugar de luchar en su contra”, reveló la agencia. La Alianza del Norte, integrada por afganos, luchó contra los talibanes antes de la invasión de EE.UU. en 2001.

Entre otras imágenes, hay una del reloj sacado de la cabina del Mi-17 —que llevó al equipo Jawbreaker a Afganistán, “realizó cientos de misiones más y es un legado tangible de la búsqueda de Al Qaeda por parte de la CIA”—, que ahora se encuentra en el museo de ese organismo de Inteligencia.

La propia nave, que la agencia describe como “el primer activo aéreo estadounidense en Afganistán después del 11 de septiembre”, también forma parte de dicho museo.

Otra foto muestra qué comían los agentes y cómo vivían. “El equipo Jawbreaker llevó consigo 40 libras [18 kilogramos] de cebolla y 40 libras de papas en su viaje a Afganistán en los días posteriores al 11-S, pero se alimentaría principalmente de comida local”, comenta la CIA. Además, añade que los agentes “colgaban su ropa en el interior para que se secara, debido al duro invierno afgano”.

La CIA también publicó imágenes de una silla de montar que sus agentes obtuvieron de un “aliado afgano”, con el fin de “hacer frente al terreno accidentado y [adoptar] los anticuados modos de transporte”.