Rubén Limas Telles: ¡Vida de perros!

Posteado en: Opinión

La verdad que no entiendo como es más importante la vida o maltrato de un perrito, que la de un ciudadano. Soy amante de los perros, tengo uno llamado Goliat y estoy en completo desacuerdo con sus maltratos. Pero muchísimo más importante es el ser humano; los miles de hombres y mujeres que acuden en busca de solucionar sus problemas de salud y, son maltratados por una desgobierno que colapso nuestros hospitales y ambulatorios en todo el territorio nacional. No hay atención digna, no hay medicinas o insumos completos para atender a nuestros pacientes. ¿Usted no lo cree? ¿Cree que soy un hablador de bolserías? ¡Vaya ahorita mismo a un hospital o ambulatorio y constate la dura realidad sanitaria de Carabobo y Venezuela!

El único Tomógrafo oficial que hay, tiene una lista de 1540 pacientes anotados para hacerse ese estudio, ¿Usted me dirá si eso es digno, si hay eficiencia, o si eso es oportuno en caso de necesitarlo urgente? La respuesta es NO. Si necesitamos ir a un hospital para ser atendidos debemos llevar buena parte de los insumos que necesitaremos. ¿Entonces, hay salud gratuita en un país petrolero y minero?

He decido escribir estas líneas, por la amargura que siento, junto a todo un pueblo, por el lamentable fallecimiento de una colega medico. Aurilenin Archila Hernández, era una medico de apenas de 39 años de edad, brillante colega que trabajaba con nosotros el Centro Policlínico la Viña, vivía en la parroquia Belén, del municipio Carlos Arvelo, del estado Carabobo. Estando allá en su pueblo, presentó una crisis asmática que no pudo yugular con la simple nebulización en su casa, por lo cual fue llevada por sus familiares primero al ambulatorio y, luego al CDI, sin encontrar respuesta adecuada a su emergencia porque no había personal calificado, ni oxigeno , ni medicamentos, ni ambulancia, por lo cual murió presentando un cuadro de asfixia grave ( Status Asmático) . Acudió primero al ambulatorio y allí no encontró ayuda, fue referida al CDI que esta a escasas cuadras del ambulatorio y allí tampoco pudo ser atendida y murió.

Lamentamos profundamente la muerte de nuestra colega, no debió morir así de esa manera. ¿Como muere un ser humano en pleno siglo XXI por un cuadro asmático? ¿Qué clase de holocausto es este que vivimos los venezolanos? Si por alguna razón como decía su papa en el último novenario, ese era su día porque era la voluntad de Dios, estaríamos tranquilos si hubiese muerto siendo atendida adecuada y oportunamente, pero ello no fue así. Levantamos nuestra voz de protesta frente a este hecho y los miles que ocurren a diario. ¿Hay que ocuparse de los perros? ¡Sí, está bien!, pero primero de los seres humanos que mueren a diario por falta de medicinas. Ella ahora viene a engrosar la larga lista de víctimas de la crisis humanitaria compleja. Una muerte que pudo prevenirse si no se hubiera atravesado el “Socialismo del siglo XXI”

Esta tragedia, se repite cada vez más en todas partes, sin que exista una respuesta oficial a este drama. Parece que no les importara para nada la vida de los seres humanos, que mueren o de hambre, violencia o falta de medicinas e insumos como perros callejeros.

Queremos que renazca una nueva Venezuela, llena de progreso, desarrollo y libertad. Donde la vida humana se dignifique, el derecho a la salud, alimentación y educación sean derechos humanos inalienables y, podamos tener calidad de vida buena para todos. Venezuela despertara de este letargo pseudo socialista y corrupto, para dar paso a la verdadera Venezuela: llena de hombres y mujeres dignos de una patria nueva y vigorosa. Donde no llevemos una vida de perros callejeros, sino de gente alegre y optimista inspirados en buenos gobiernos. Espero que más temprano que tarde, esa niña huérfana que dejo Aurilenin, vea el nuevo amanecer y rostro de un mejor país. Que en paz descanses colega.