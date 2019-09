El drama familiar del “Príncipe de la Canción” supuestamente secuestrado por su propia hija

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de que el cantante José José lleva un año sin hablar con sus hijos mayores, Marysol Sosa y José Joel, ya iniciaron una demanda en contra de su hermana menor Sara Sosa, quien lo tiene supuestamente secuestrado.

Por Infobae

Marysol declaró que ella y su hermano ya procedieron de manera legal contra “Sarita” por mantener a su padre incomunicado desde que “El Príncipe de la Canción” se fue de México.

“Sí , no hemos estado nosotros de brazos cruzados como comprenderán”, aseguró Marysol en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando.

Dichos trámites legales se realizan en México y Estados Unidos y Marysol aclaró que las decisiones fueron tomadas por los dos y por que buscan el bienestar de José José.

Lo que más le preocupa a Marysol, según compartió es la salud de su padre, ya que no sabe en qué condiciones está viviendo.

“La nostalgia y la preocupación crecen cada día más al no saber cómo está mi papá, habiéndose ido como se fue, en un estado frágil.

De ningún modo han podido hablar con José José, ya que incluso le han enviado mensajes, pero no existe ninguna clase de respuesta.

“Desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, dijo preocupada.

En cuanto al comportamiento de Sara Sosa, quien se llevó al cantante desde hace un año a vivir a Los Angeles afirmó que es perversa.

“Me preocupa porque como seres humanos podemos ser muy feos, muy perversos me atrevo a decirlo y …. el no tener yo respuesta de mi ser querido, no me place, no me gusta, me preocupa mucho hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero no voy a dar más detalle”.

Y sobre su salida de José José del país, reiteró que se fue por su propia voluntad, pero desconoce lo que su hermana le dijo para convencerlo.

“Si se fue por decisión propia, pero les hablo que con días anteriores no sé qué le metió esta niña en la cabeza personalmente, pero tuve la oportunidad de decirle en su cara, sabes, de decirle, sabes que, me da mucha tristeza,no sé quién eres, que tristeza me da esto y pues ahora si que sobre tu cabeza mi reina, bendiciones y hasta luego”, agregó

“Con mi papá yo me despedí en ese momento, sabes, le dije yo no sé si te vuelva a ver, no me hagas esto pero pues finalmente no te voy a atar a la cama”, agregó Marysol.

Además reconoce que no sabe nada de si su papá asistirá a recoger un premio que le entregarán en Miami.

Por su parte, la productora Tina Galindo también anunció que no sabe nada del artista y externó su preocupación.

“He ido dos veces a Miami. Me dice: “Sí nos vamos a ver, y a la mera hora me responde que no puede. Respeto mucho lo que él quiera pero sí me sorprende que una persona como él, que nos hemos querido tanto por mucho tiempo y que estuvo enfermo, no nos quiera ver, no lo puedo creer”, dijo.

En enero de este año, José Joel también expresó que su padre se encontraba secuestrado por Sarita y lamentó la situación que vivían.

“La situación con mi papá de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana”.

Insistió en que no sabían nada de él y buscaban la manera de poder resolver y llegar a él.

Hace un año y medio José José se fue con la menor de sus hijos, “Sarita” a Miami, Florida, para continuar el tratamiento que mantenía luego de haber superado un cáncer de páncreas.