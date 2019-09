EEUU aplaudió las sanciones de la UE contra los torturadores del régimen de Maduro

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció este domingo sobre las recientes sanciones de la Unión Europea (UE), a siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Damos la bienvenida a las nuevas sanciones de la UE a los funcionarios del régimen de Maduro involucrados en torturas y abusos contra los derechos humanos, incluida la muerte del capitán Acosta”, fue parte de lo señalando por el funcionario de EEUU.

Asimismo, resaltó que se debe continuar aumentando la presión sobre Maduro para “liberar a Venezuela de la pesadilla que han impuesto a su gente”.

El pasado viernes, La UE materializó su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad del chavismo, por estar estos funcionarios estar implicados en torturas y otras violaciones de los derechos humanos, entre ellas, la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

We welcome new EU sanctions on Maduro-regime officials involved in torture and human rights abuses, including the death of Captain Acosta. We must continue to ramp up pressure on Maduro and his cronies to free #Venezuela from the nightmare they’ve imposed on its people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2019