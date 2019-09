RETO VIRAL: ¿Puedes ver al leopardo escondido en esta curiosa fotografía?

De vez en cuando, aparece una foto en línea que muestra el camuflaje natural de un animal y pone a prueba nuestras habilidades. Aquí lo vimos por ejemplo ya con un leopardo de las nieves, y en este caso el protagonista es un leopardo común.

Por Diario AS

Como si fuera una especie de”¿Dónde está Wally?” en Twitter se han estado comiendo la cabeza para saber dónde estaba el felino. Avisamos de que no es nada fácil, de hecho es de las más complicadas que hemos visto hasta ahora.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

— Bella Lack ? (@BellaLack) September 27, 2019