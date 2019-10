La alarmante advertencia de Trump sobre lo que pasaría en EEUU si lo destituyen

En medio del proceso de juicio político en su contra, en las últimas horas Donald Trump volvió a ser foco de críticas por sugerir que si finalmente es destituido por el Congreso en Estados Unidos podría haber una nueva guerra civil.

Por Infobae

El presidente norteamericano sugirió esa posibilidad tras retuitear desde su cuenta un mensaje del pastor de Texas Robert Jeffress, uno de sus partidarios más fervientes desde 2016. “Si los demócratas logran obligar al presidente a abandonar su cargo, dará lugar a una fractura digna de la guerra civil de la que nuestro país nunca se curará”, dijo Jeffress.

Asimismo, en una ráfaga de tuits, Trump llegó a sugerir este lunes por la mañana que arrestaran por “traición” al congresista demócrata Adam Schiff, que supervisa la investigación del Congreso.

….If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019