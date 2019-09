La increíble historia de la misteriosa cantante del metro de Los Ángeles que se volvió viral (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Emily Zamourka, de 52 años, se convirtió en una sensación viral después de que un oficial de policía la grabara cantando en una estación de metro del barrio coreano de Los Ángeles. El clip muestra a la cantante soprano cuidando de sus bolsas y posesiones mientras le da una serenata al policía con una impresionante melodía de ópera.

Cuando su formidable performance se viralizó, la cantante del Metro fue rápidamente reconocida y se descubrió la triste historia que la llevó a vivir en las calles.

La talentosa artista, que se mudó a los Estados Unidos desde Rusia hace 24 años, sufrió graves problemas de salud y las cuentas médicas comenzaron a acumularse. Zamourka, que impartía clases de piano y violín, trabajó de todo lo que pudo para mantenerse a flote y sobrevivió durante un tiempo tocando el violín en las calles.

Pero su historia se complicó aún más cuando le robaron su preciado instrumento, valuado en 10.000 dólares. “Así me convertí en una sin techo… ya no podía pagar ninguna de mis cuentas y ni siquiera el alquiler”, contó.

La desalojaron de su casa y desde entonces vive en las calles. Duerme sobre un cartón que usa de colchón y se refugia en estacionamientos, para evitar la violencia de las calles. Sin pertenencias, ni violín, canta en las estaciones de Metro para recaudar algo de dinero y subsistir.

Así la encontró el agente de policía. Cantaba en la parada de Normandie/Wilshire de la Línea Púrpura, en el barrio coreano. El uniformado quedó tan conmovido por la serenata que la grabó y subió el material a su cuenta de Twitter.

El video rápidamente se viralizó y los medios locales comenzaron a buscarla por las calles de Los Ángeles. Ahora espera que su súbita notoriedad la ayude a salir de las calles. “Estaré muy agradecida con cualquiera que trate de ayudarme. Quiero a salir de las calles, tener mi propio lugar y volver a tocar el violín”, dijo conmovida.

“4 million people call LA home. 4 million voices… sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful,” said the Los Angeles Police who shared this video of homeless Emily Zamourka singing Puccini’s ‘O mio babbino caro’ in a LA metro station. pic.twitter.com/5Hx2ngOC9z

— euronews (@euronews) September 30, 2019