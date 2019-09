Las desgarradoras revelaciones de la hija de Ewan McGregor: Contó que fue violada y se hizo un aborto

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La hija de Ewan McGregor, Clara, reveló que fue violada, golpeada y sufría adicción a las pastillas en una desgarradora carta abierta. La valiente modelo y actriz, de 23 años, que también decidió abortar y sufrió una fuerte depresión, habló de sobre un “año de infierno” que vivió con la esperanza de “poder ayudar a otros a sentirse menos solos”.

Por: Infobae

En su extensa publicación en Instagram, Clara McGregor relató: “Me he avergonzado tanto de algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera quería contarles a mis amigos: El año pasado me enfrenté a mi adicción, me puse sobria y me enfrenté a una depresión, tuve una relación abusiva, me hice un aborto, y la lista continúa”.

La joven, que tiene tres hermanas menores y vive en la ciudad Nueva York, agregó: “He sufrido de ansiedad desde que tenía 4 años. Esto me ha impedido vivir la vida que quería llevar. Era una jaula de la que aún me cuesta salir “.

“También luché con el abuso de sustancias, que me llevó a Xanax y hoy me enorgullece decir que he estado limpia y sobria desde 110 días”, añadió.

No obstante, lo más desgarrador que contó la hija del actor de Hollywood es un episodio de violación y aborto como consecuencias de mantener una relación toxica.

En su texto contó en detalle esa relación abusiva. “Me avergonzaba el abuso que había dejado que me sucediera. Me culpé por los moretones, los ojos negros, las violaciones y por los ataques que un hombre me hizo”, relata sin revelar el nombre del agresor. “Me estoy recuperando ahora y me siento tan amada y bendecida por el lugar donde estoy ahora”.

Cientos de seguidores han publicado mensajes de apoyo, llamando a Clara “hermosa y valiente” por contar públicamente su desgarradora historia para ayudar a otros.

En otro momento, Clara –quien acaparó titulares en 2018 al pasar desnuda para la revista Playboy- también cuenta que sufrió ataques de pánico y ansiedad. “La ansiedad ha sido algo con lo que viví desde que tenía 4 años y no sabía que podía vivir sin ese miedo paralizante”. Este situación la habría empujado a desarrollar una adicción a las pastillas.

Al final de su sincero mensaje, la modelo agradece a quienes estuvieron con ella en sus “momentos más oscuros”, y termina su publicación sugiriendo a sus seguidores a no sentirse avergonzados si atraviesan situaciones parecidas y les aconseja que busquen ayuda.