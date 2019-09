Revelaron imágenes inéditas del ataque con drones y misiles contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita

Nuevas imágenes develadas el domingo por la cadena estadounidense CBS muestran el momento exacto en el que misiles de crucero y drones presuntamente lanzados por los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, caen sobre dos instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco.

Por infobae.com

El ataque ocurrido el 14 de septiembre generó una escalada de tensiones entre la comunidad internacional y el régimen persa, y provocó fuertes alzas en el precio del petróleo debido a la notable caída en la producción, las más abrupta de la que se tiene registro.

El video fue mostrado por primera vez el domingo en el programa 60 Minutes, acompañando a una entrevista exclusiva con el príncipe heredero Saudita Mohammed Bin Salman en la que el también ministro de Defensa del reino advierte que una guerra con Irán significaría un “colapso total de la economía planetaria”.

“[The attacks] disrupted 5.5% of the world’s energy needs, the needs of the U.S. and China and the whole world,” the Saudi crown prince says about the recent attack on two Saudi oil facilities https://t.co/BiRpnXSxPU pic.twitter.com/fBCzGhyQlJ

— 60 Minutes (@60Minutes) September 30, 2019