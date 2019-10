Donald Trump tuiteó un controversial mapa para desalentar el juicio político en su contra

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El mandatario estadounidense posteó este martes un mapa de su victoria en la elecciones del 2016, que muestra que una gran cantidad del territorio del país votó por el entonces candidato del Partido Republicano, aparentando que Trump ganó con el respaldo de la amplia mayoría. Sobre la imagen reza la frase “Try to impeach this” (“Intenta a destituir a esto”), desafiando a sus adversarios en el congreso a que se enfrenten a los que lo votaron en su elección.

Por InfoBae

Los usuarios de Twitter, sin embargo, rápidamente señalaron que el mapa no es una buena representación de la elección. Muchos le recordaron al mandatario que él perdió la elección por más de dos millones de votos pero, dentro de la lógica electoral del sistema estadounidense, solo se cuentan los sufragios de los Colegios Electorales que representan a cada estado, no los votos totales. Fue por esto que el republicano terminó en la Casa Blanca.

El proceso de destitución se ha convertido en una dura verdad para el ex empresario de bienes raíces que controló gran parte de su mundo antes de que la presidencia lo pusiera frente a frente con ramas del gobierno equivalentes. La reacción de Trump ha sido cuestionar a sus críticos, bloqueando solicitudes de información y ejerciendo su derecho a veto contra la maquinaria del gobierno a la que llama “Estado profundo”.

La Cámara de Representantes inició la semana pasada una investigación de juicio político contra Trump, luego de que un informante denunció que el mandatario intentó aprovechar casi 400 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos a Ucrania para conseguir un favor político del líder del país.

Para defenderse, Trump se volcó a Twitter y expresó en la red social su desdén por el proceso impulsado por Nancy Pelosi y el Partido Demócrata.

“La llamada telefónica de felicitación con el Presidente de Ucrania fue PERFECTA, a menos que haya escuchado la versión fraudulentamente inventada de la llamada de Liddle (pequeñín), Adam Schiff. ¡Esto es solo otro Mediático de Noticias Falsas, junto con su socio, el Partido Demócrata, FARSA!” dijo a través de su cuenta de Twitter. El mandatario volvió a arremeter contra Adam Schiff, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de sus adversarios más añejos.

“The congratulatory phone call with the Ukrainian President was PERFECT, unless you heard Liddle’ Adam Schiff’s fraudulently made up version of the call. This is just another Fake News Media, together with their partner, the Democrat Party, HOAX!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019