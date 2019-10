Seguidores de Meghan y Harry advierten que Archie es bizco (FOTOS)

La gente tenía mucho que decir sobre la apariencia del niño real y cómo sus padres interactuaban con él.

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

El duque y la duquesa de Sussex son notoriamente privados acerca de su hijo. Desde que nació, solo han compartido un puñado de fotos formales del pequeño. Como resultado, ver a Archie ser su adorable yo fue un verdadero placer.

Una cosa que muchos fanáticos reales comentaron fue cómo Archie parecía tener los ojos de su madre. Pero varios usuarios de Internet han expresado que Archie y su madre no solo tienen los mismos ojos, sino que el niño también es bizco.

La gente hizo comentarios sobre lo que parece ser una defecto en la apariencia del niño e incluso instaron al Príncipe Harry y Meghan Markle a corregir la situación lo más rápido posible.

H&M. Seem uncomfortable with such an active baby. I also think M doesn’t like that Archie is cross eyed knowing how she needs everything to be perfect

Good question! What do you think of Archie? When I saw the video of Preach and Leach walking with Archie, it looks like neither of them have ever walked more than 3 steps holding him. Archie is definitely cross-eyed. Like his mum. pic.twitter.com/fdFb4b6KdG

— Jules (@julesverne12345) September 25, 2019