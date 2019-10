El desgarrador testimonio de una venezolana que estuvo atrapada en aeropuerto de Cancún (VIDEO)

View this post on Instagram

Como un sueño se volvió una pesadilla. Con la ilusión de ir a ver a mi esposo y mi bebé a su papá. 5 meses reuniendo para el pasaje haciendo sacrificios, para ser humillados y maltratados por solo ser venezolanos. No es justo que las aerolíneas vendan boletos si estamos en alerta amarilla, No es justo que nos pongan a dormir en el suelo, no es justo que niños pasen por esto, no es justo tanta humillación. Esto es un trauma psicológico para cualquier persona. Una de las peores experiencias en mi vida. Y aquellas personas que no me creían lo que está pasando pues ya ven, que si es cierto. A parte de mi a muchos más afectados.