El “hombre meme” más famoso del planeta usó su popularidad para esta buena causa (FOTOS)

Los memes se han popularizado más con el pasar de los años y las personas responsables de ellos han aprovechado la fama de una manera un adecuada. Drew Scanlon, no es un sujeto famoso, pues el nombre quizás no te suene pero probablemente has compartido su rostro centenares de veces.

Scanlon es el GIF más famoso del planeta, el del hombre blanco parpadeando.

Drew se convirtió en una estrella viral de los GIFs y memes cuando, en el 2013, apareció su cara parpadeando en el video llamado Unprofessional Fridays del sitio Giantbomb. Él era solo un tipo más reaccionando a un video, pero su mezcla de aturdimiento y sorpresa lo volvieron una celebridad.

A pesar de que su reacción ha sido usada en millones de conversaciones y comentarios en las redes sociales, Scanlon seguía con su vida normal. Él es un aficionado al ciclismo y forma parte de un equipo deportivo, el “The Big El West”, que iba a participar en una carrera a beneficencia de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, en California.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso y es la más común entre jóvenes y adultos; es muy difícil de tratar porque a cada persona le afecta de manera diferente. Drew sabe lo que se sufre con ella, pues tiene familiares y amistades que la padecen.

Antes de la carrera se le ocurrió que podría aprovechar la fama de su meme para que las personas hicieran donativos a la noble causa. Así que en su cuenta de Twitter saludó a los internautas, se presentó para que supieran quién era y les pidió que se sumaran al combate contra esa terrible enfermedad:

Hi Internet! I'm Drew and THIS IS MY FACE.

If this GIF has ever brought you joy in the past, I humbly ask you to consider making a donation to the National MS Society. It would mean a lot to me and to those I know affected by the disease!

Donate at https://t.co/vf6ItTacgR pic.twitter.com/VaFbgOKrV2

— Drew Scanlon (@drewscanlon) September 19, 2019