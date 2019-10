Enrique Viloria Vera: Carta a un pata peruano

Posteado en: Opinión

QUERIDO COCO:

Aún no conozco la razón por la que a los Jorge los llaman Coco en Perú, te escribo querido y fraterno amigo muy preocupado por lo que está aconteciendo con mis compatriotas en tu país. Ciertamente existen motivos que apoyan reacciones de rechazo o de repudio. En efecto, el éxodo venezolano es tan grande y desmesurado que ha propiciado la migración indiscriminada de todo quisque: médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, y otros profesionales universitarios, han emigrado junto con otros hombres de bien: obreros, carpinteros, en fin, artesanos que también son necesarios para construir país.

Sin embargo, a estos hombres y mujeres que salieron – en desbandada – en busca de un futuro para ellos y los suyos, se han sumado un conjunto de malvivientes: que atracan, roban, violan, secuestran y hasta descuartizan a sus víctimas. A ellos todo el peso de la ley. Empero, discriminar al prójimo endilgándole epítetos despectivos como veneco, sudaca, cholo, gitano, rojo, fascista, sionista, guaso, moro, negro, o cualquier otro, es además de denigrante, peligroso porque genera sentimientos irracionales. La historia proporciona horrorosos episodios que han tomado el nombre de expulsión, progromo, genocidio, gueto, campo de concentración o linchamiento.

Sabes el aprecio que te tengo a ti y a los tuyos, lo feliz que me he sentido al ver el innegable progreso de tu país, cada vez más moderno, pujante, emprendedor, conciliado, un país buenazo para vivir y ser feliz. Atrás quedaron los tiempos de mi General Velasco Alvarado, uno de los ídolos del Comandante Eterno, o de los bombazos y atentados de Sendero Luminoso, que tú mismo recibiste en tu despacho ministerial, obligándote a exiliarte con tu bella familia. Conoces bien la solidaridad que Venezuela brindó a peruanos, chilenos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, españoles, y a tantos otros, cuando éramos un país para querer y no para sufrir. En fin, querido Coco, van estos dolidos versos de Neruda:

El destierro es redondo:

un círculo, un anillo:

le dan vuelta tus pies, cruzas la tierra,

no es tu tierra,

te despierta la luz, y no es tu luz,

la noche llega: faltan tus estrellas,

hallas hermanos: pero no es tu sangre.

eres como un fantasma avergonzado

de no amar más que a los que tanto te aman,

y aún es tan extraño que te falten

las hostiles espinas de tu patria,

el ronco desamparo de tu pueblo,

los asuntos amargos que te esperan

y que te ladrarán desde la puerta. :

Aún no conozco la razón por la que a los Jorge los llaman Coco en Perú, te escribo querido y fraterno amigo muy preocupado por lo que está aconteciendo con mis compatriotas en tu país. Ciertamente existen motivos que apoyan reacciones de rechazo o de repudio. En efecto, el éxodo venezolano es tan grande y desmesurado que ha propiciado la migración indiscriminada de todo quisque: médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, y otros profesionales universitarios, han emigrado junto con otros hombres de bien: obreros, carpinteros, en fin, artesanos que también son necesarios para construir país.

Sin embargo, a estos hombres y mujeres que salieron – en desbandada – en busca de un futuro para ellos y los suyos, se han sumado un conjunto de malvivientes: que atracan, roban, violan, secuestran y hasta descuartizan a sus víctimas. A ellos todo el peso de la ley. Empero, discriminar al prójimo endilgándole epítetos despectivos como veneco, sudaca, cholo, gitano, rojo, fascista, sionista, guaso, moro, negro, o cualquier otro, es además de denigrante, peligroso porque genera sentimientos irracionales. La historia proporciona horrorosos episodios que han tomado el nombre de expulsión, progromo, genocidio, gueto, campo de concentración o linchamiento.

Sabes el aprecio que te tengo a ti y a los tuyos, lo feliz que me he sentido al ver el innegable progreso de tu país, cada vez más moderno, pujante, emprendedor, conciliado, un país buenazo para vivir y ser feliz. Atrás quedaron los tiempos de mi General Velasco Alvarado, uno de los ídolos del Comandante Eterno, o de los bombazos y atentados de Sendero Luminoso, que tú mismo recibiste en tu despacho ministerial, obligándote a exiliarte con tu bella familia. Conoces bien la solidaridad que Venezuela brindó a peruanos, chilenos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, españoles, y a tantos otros, cuando éramos un país para querer y no para sufrir. En fin, querido Coco, van estos dolidos versos de Neruda:

El destierro es redondo:

un círculo, un anillo:

le dan vuelta tus pies, cruzas la tierra,

no es tu tierra,

te despierta la luz, y no es tu luz,

la noche llega: faltan tus estrellas,

hallas hermanos: pero no es tu sangre.

eres como un fantasma avergonzado

de no amar más que a los que tanto te aman,

y aún es tan extraño que te falten

las hostiles espinas de tu patria,

el ronco desamparo de tu pueblo,

los asuntos amargos que te esperan

y que te ladrarán desde la puerta.

Poemas de La Ignominia Ebuk Final by La Patilla on Scribd