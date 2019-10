¡JAJAJA! Vio desde la ventana su maleta abandonada en la pista tras el despegue (FOTO)

El pasado domingo, la tripulación de un vuelo de Múnich (Alemania) a Mánchester (Reino Unido) de la compañía Lufthansa confirmó a Karn Rateria, un pasajero, que su maleta ya estaba en el avión, a pesar de que él mismo la vio abandonada en la pista. Pese a las advertencias, la aeronave partió sin el equipaje hacia su aeropuerto de destino. Rateria, que tardó 36 horas en poder recuperar sus pertenencias, contó su historia a través de su cuenta de Twitter.

Por Actualidad RT

“Le dije a la tripulación y me respondieron que la carga se había completado. Puedo VER mi maleta. Y nos vamos sin ella. ¿Qué es esto?”, escribió.

Lufthansa respondió al tuit del pasajero achacando el error a una “interrupción del sistema de equipaje en Fráncfort”, a pesar de que el avión despegó de la ciudad de Múnich, situada a unos 400 kílometros.

Una vez llegó a Mánchester, Rateria presentó una queja por pérdida de equipaje y este fue finalmente enviado en otro vuelo. El lunes por la noche, publicó una foto de la maleta diciendo que estaba “feliz de reunirse con ella”.

“Espero que ninguno de ustedes tenga que ver cómo se deja atrás su bolso y no poder hacer nada al respecto”, señaló.

UPDATE – GOT THE BAG!

Thanks to everyone who messaged with support. To the people who laughed, I shall join you once I’m unpacked.

Anyway, happy to be reunited with my it. Hope none of you have to watch your bag being left behind and not be able to do anything about it. pic.twitter.com/u3JK9oD1eg

— Karn Rateria (@KarnRateria) September 30, 2019