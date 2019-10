Padre de Beyoncé reveló que tiene cáncer de mama

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El padre de Beyoncé, Mathew Knowles, reveló que tiene cáncer de seno y lo hace justo en el primer día del mes de concientización sobre el cáncer de mama, que es todo octubre.

Su confesión la hizo en una entrevista con Michael Strahan, emitida en Good Morning America. El cáncer de seno en los hombres es raro: más de 99% de los casos de cáncer de seno diagnosticados son en mujeres. Las probabilidades de que un hombre contraiga cáncer de seno son de mil a uno.

Mathew Knowles señaló: “Tengo una gran relación como padre no solo con Beyoncé, sino que la gente olvida que tengo una talentosa hija llamado Solange, quien ha ganado un Grammy y ha tenido un álbum número uno. La gente tiende a pensar que ella no existe”, señaló.

Vale la pena destacar que Mathew es un reconocido ejecutivo en la industria musical de Estados Unidos, además fue el gerente de talento que supervisó el ascenso estratosférico de Destiny’s Child.

