Un ratón causa caos en la Casa Blanca al caer sobre un periodista (Videos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un ratón cayó inesperadamente desde el techo de una oficina de prensa de la Casa Blanca (EE.UU.) sobre el cuerpo del reportero Peter Alexander, de NBC News. El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 11 de la mañana, desatando caos entre los asistentes.

Por actualidad.rt.com

Un ratón causa caos en la Casa Blanca al caer sobre un periodista https://t.co/PurYuXVUzj pic.twitter.com/apG8yExPY3 — RT en Español (@ActualidadRT) October 2, 2019

“En otras noticias: un ratón literalmente cayó del techo de nuestra cabina de la Casa Blanca y aterrizó en mi regazo”, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

Algunos periodistas intentaron arrinconar al animal para capturarlo mientras otros aprovecharon el momento para grabar videos y compartirlos en las redes sociales. El roedor corrió por la oficina, se deslizó entre las sillas de la sala de prensa e intentó ocultarse detrás los cables de un estante, pero al parecer logró escapar.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

A pesar de las circunstancias, la mayoría de los asistentes se tomó la situación con humor. “La mayor emoción en la sala de prensa de la Casa Blanca en meses. Los periodistas intentan capturar un ratón bebé que cayó en el regazo de Peter Alexander hace unos momentos”, tuiteó la corresponsal Shannon Pettypiece.

Status update: a mouse has escaped the office area, now running free in WH press briefing room. Chase underway. pic.twitter.com/UzhnCeBSD8 — Eamon Javers (@EamonJavers) October 1, 2019

“Actualización de estado: un ratón ha escapado del área de la oficina, ahora corre libremente en la sala de prensa. La persecución está en marcha”, escribió el reportero de CNBC Eamon Javers. Más adelante, el periodista comentó que el roedor “enloqueció” a la sala de prensa, y agregó que se desconoce la ubicación actual del pequeño animal.