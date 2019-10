Una caída de Twitter deja sin servicio a miles de usuarios en todo el mundo

La plataforma Twitter está teniendo problemas de funcionamiento este miércoles por la mañana que afectan también al uso de la aplicación de gestión de publicaciones TweetDeck.

Por lavanguardia.com

Los responsables de Twitter Inc apuntaron a última hora del pasado martes que la red social y su aplicación de escritorio TweetDeck sufrieron un apagón, y miles de usuarios de todo el mundo vieron interrumpido su acceso.

”Es posible que hayas tenido problemas para tuitear, recibir notificaciones o ver mensajes directos. Actualmente estamos trabajando en una solución, y pronto volveremos a la normalidad”, dijo la compañía en un mensaje, sin dar más detalles.

Los problemas impiden publicar contenidos a través de Tweetdeck y Twitter, recibir notificaciones y ver los mensajes directos, como detallan desde la compañía.

La página web de monitorización de apagones Outage.report recibió más de 4.000 notificaciones del incidente en todo el mundo, incluyendo Japón, Canadá e India.

Un representante de Twitter le había dicho a Reuters que la compañía estaba investigando problemas con TweetDeck, que es utilizado por periodistas y otros creadores de contenidos para seguir mensajes de múltiples cuentas de Twitter.

Al parecer, los intentos de acceso de los usuarios de TweetDeck estar redirigiendo a los usuarios al sitio web de Twitter.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019