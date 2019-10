Coge dato: Contemplar el mar activa un estado de felicidad en tu cerebro

Posteado en: Curiosidades, Titulares

No es extraño que la playa sea el primer lugar que muchos eligen para pasar sus vacaciones, después de todo, el mar produce una felicidad innegable. Pero es que incluso cuando no estamos físicamente ahí, observar imágenes del océanos nos trae calma y una sensación de bienestar, ¿sabes por qué?

Por: Nueva Mujer

Los estudios han encontrado que el mar no solo nos hace sentir relajados, sino que también cambia la química de nuestro cuerpo. Nuestra afinidad por el agua se refleja incluso en la atracción casi universal por el color azul. Nos atraen naturalmente los tonos acuáticos: el color azul usualmente es elegido como el color favorito de las personas en todo el mundo, ya que se asocia a cualidades como la calma, la apertura, la profundidad y la sabiduría.

A través de su estudio Blue Mind: The surprising science that shows how being near, in, on, or under water can make you happier, healthier, more connected, and better at what you do (La sorprendente ciencia que muestra cómo estar cerca, dentro, debajo o debajo del agua puede hacerte más feliz, más saludable, más conectado y mejor en lo que haces). el biólogo marino Wallace J. Nichols se centra en la evidencia científica comprobada de que estar cerca de cuerpos de agua promueve la salud mental y la felicidad.