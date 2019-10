La solitaria isla de seis habitantes que fue elegida como el mejor destino en 2020 (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una isla sin automóviles y con solo 6 residentes permanentes ha sido destacada como la mejor del mundo en un nuevo ‘ranking’. La isla Flatey, ubicada frente a la costa noroeste de Islandia y con una extensión de 1,9 kilómetros de largo, ocupó el primer lugar en la lista de las mejores islas para 2020 elaborada por Big 7 Travel, un sitio web que elabora guías de ciudades. Los puntajes se basaron en una combinación de votos de lectores, coberturas previas de medios y las experiencias de viaje de los empleados del medio.

Por Actualidad RT

La isla Flatey forma parte de un archipiélago de 40 islas e islotes ubicados en una bahía, y es la única habitada. Para llegar a sus costas es necesario recurrir al servicio de un barco que sale de la ciudad de Stykkishólmur. Una vez en el lugar, solo es posible hospedarse en el Hotel Flatey, que está abierto durante los tres meses de verano.

La isla es conocida por su naturaleza desolada y su tranquilidad. Además, los turistas pueden observar allí más de 35 especies de aves. La biblioteca más antigua de Islandia, construida en 1864, y una iglesia que data de 1926, también se encuentran en este lugar idílico.

Beautiful remote Flatey Island off the west coast of #Iceland has been named the ‘World’s Best Place’ according to Big 7 Travel in their top 50 islands 2019. With just 6 residents, the island boasts huge biodiversity & puffin colonies. https://t.co/3vmZbek07Z #geographyteacher

— Discover the World Education (@DTW_Education) October 3, 2019