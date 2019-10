¡Amiga, date cuenta! Por qué los hombres regresan con su ex

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Amiga, si pensabas que las mujeres éramos expertas en relaciones tóxicas, déjame decirte que los chicos no lo hacen nada mal. Es por ello que en esta ocasión hablaremos de por qué los hombres regresan con su ex. Seas tu la ex o la mujer que dejan por ella, es importante tomar cartas en el asunto.

La clave está en su autoestima y en el amor propio que cada uno de ellos tiene, pues la falta de esos dos factores les hace volver a situaciones que aunque ya vieron que no funcionaron, les dan seguridad en cierta manera.

Los hombres que regresan con su ex tienen ciclos pendientes, tanto con ellas como con otros de sus seres queridos y al no poder o querer sanarles, terminan por caer en relaciones tóxicas.

Si un chico te deja por volver con su ex puede doler, pero en realidad debes agradecer que se fue de tu vida alguien inestable o podría lastimarte mucho más en el futuro. Por otra parte, si eres tú quien termina la relación pero tu chico insiste en regresar o te deja, anda con alguien más y vuelve, deberás ser quien termine el ciclo vicioso, no es sano para nadie.

LAS RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE UN HOMBRE REGRESA CON SU EX

Y entonces, las razones por las que un hombre regresa con su ex van desde lo triste hasta lo sinvergüenza y lo romántico, pero estas son las más recurrentes:

1.- CÍNICO

Hablamos del chico que anda con una mujer, la termina, anda con otra y luego regresa. Es cínico porque lo único que quería era disfrutar de otra persona sin que le reclamaran. Lo único rescatable es que por lo menos no cometió una infidelidad y se esperó a ser libre nuevamente. Ahora la pregunta es ¿lo aceptarías nuevamente? ¿Cómo sabes que no hará lo mismo en el futuro?

2.- CONVENIENCIA

¡Uy! Esta es de las razones más dolorosas, pero más reales. Hablamos de chicos que regresan con su ex porque hay algo para ellos más importante que el amor, puede ser comodidades materiales, las relaciones personales que ella tiene y le ayudarán en proyectos profesionales, o simplemente que adora cómo le trata la ex y se queda ahí, pero no la ama.

En este caso, el chico en cuestión hace lo necesario para mantener la relación pero realmente no se esfuerza y es la chica quien debe dar el cortón definitivo. Si es tu caso solo podemos decir una cosa : mereces a quien de todo por ti, no las sobras.

3.- MIEDO A ESTAR SOLO

Tal como en las mujeres, este también suele ser un caso recurrente, chicos que regresan con la ex porque no saben estar solos y sienten que necesitan una pareja para sentirse valorados por alguien y en consecuencia, por ellos mismos. En este caso hay varias cuestiones personales qué tratar, quizá algo de su pasado familiar o relaciones anteriores.

La solución no es volver con la ex sino realmente tratar esos problemas y resolverlos de una vez, la soledad no es mala, te muestra quién eres realmente.

4.- COSTUMBRE

Aunque el punto es parecido a algunos de los anteriores, en este caso el hombre vuelve con su ex por no arriesgarse a crear una relación nueva desde cero, tiene miedo de que no funcione y prefiere refugiarse en lo que es seguro aunque eso implique llevar una vida plana y sin amor. Si la relación continúa puede provocar infidelidad y otros problemas de pareja.

La pareja juega un papel crucial pues nada cambiará hasta que ella finalmente lo rechace.

5.- REALMENTE NUNCA DEJARON DE AMARLA

Todos cometemos errores y en este caso es ese, no admitir lo que sentía realmente en primer lugar. En este caso el regreso con la ex se da solo una vez y es cuando el hombre lo hace arriesgándolo todo por estar con quien considera el amor de su vida.