El papa Francisco y Pompeo se reunieron para hablar de Venezuela y los DDHH

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano. Fuentes italianas afirmaron que su santidad y Pompeo analizaron los casos de Venezuela, Siria e Irán.

«En las conversaciones también se habló de Siria, Irán, Venezuela, situaciones de crisis en las que la Santa Sede evitó ponerse del lado de las potencias que luchan por poder», afirmó el sitio web corriere.it .

Francisco ha sido enfático al llamar al diálogo como solución a los conflictos.

El encuentro fue a puerta cerrada. A través de un comunicado se señaló que la reunión reafirmó lazos para fomentar la libertad religiosa, los derechos humanos y la democracia a escala mundial.

Previamente Pompeo mantuvo reuniones con su homólogo del Vaticano, Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher.

The United States and Holy See celebrate 35 years of working together to advance international #religiousfreedom worldwide. Enjoyed the opportunity to meet with His Holiness @Pontifex on this issue today. pic.twitter.com/vyrg7w1rjg

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 3, 2019