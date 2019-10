Kylie Jenner habló por primera vez sobre su separación de Travis Scott

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Rumores de una separación entre la modelo Kylie Jenner y el rapero Travis Scott comenzaron a circular por segunda vez en septiembre a partir de la aparición de Jenner sin el cantante en la boda de Hailey Baldwin y Justin Bieber.

Por infobae.com

Fue al día siguiente que el portal de noticias de entretenimiento TMZ, confirmó la noticia de la segunda separación de la pareja tras un poco más de dos años de noviazgo citando a un informador que mencionó que han estado separados desde hace unas semanas.

Los padres de la pequeña Stormi Webster, de 20 meses, han tenido una serie de problemas a lo largo del año, pues Jenner encontró “pruebas” de que Scott la podría estar engañando, sospecha que el rapero siempre negó. Y esa fue la causa de que la familia tomara unas vacaciones juntos.

“Kylie es joven, pero en realidad quiere un estilo de vida de una familia tradicional. Ella ha visto a sus hermanas mayores con grandes familias y varios niños y ella anhela lo mismo. Ella amaba estar en casa con Travis y su pequeña más que nada, pero ahora sus prioridades son diferentes”, compartió una fuente al portal de entretenimiento E! News.

“Han estado peleando de nuevo, pero se han seguido viendo durante el último mes. Se han peleado sobre cosas ridículas y Kylie suele ser muy escéptica acerca de Travis. También, Travis ha estado estresado con sacar nueva música”, explicó la fuente.

No obstante, la socialité se pronunció acerca su estado actual en cuestiones sentimentales y aunque no dijo en específico las causas del final de la relación sí dejó claro que no son pareja.

“Travis y yo estamos en grandes términos y nuestra principal preocupación es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija son la prioridad”, escribió Jenner a través de su cuenta personal de Twitter.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ?? our friendship and our daughter is priority — Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019

Por ahora, están viviendo una vida completamente aparte, pues según los reportes de la revista People, Travis se mudó desde hace unas semanas y está viviendo de tiempo completo en su casa de Beverly Hills, mientras Stormi continuará viviendo con Jenner en su casa de Calabasas.

“Kylie le ha permitido (a Scott) ver a Stormi. Ella jamás le quitaría esa oportunidad a él”, dijo una fuente.

“Los dos son grandes padres y ambos se harán cargo de la niña, pues no quieren que la separación afecte demasiado a Stormi. En el momento que sintieron que no podían arreglar sus diferencias, decidieron separarse, pues no querían que sus discusiones impactaran a Stormi”, agregó la fuente.

¿De vuelta con el ex?

Tras los rumores y confirmaciones por parte de distintas fuentes, también hubo reportes que decían que Jenner se encontró con su ex novio Tyga la madrugada del miércoles.

Según el diario Daily Mail, Kylie Jenner salió con unas amigas el martes por la noche, tras salir del establecimiento Delilah, en Hollywood, dos de sus amigas y ella se subieron a una camioneta Rolls Royce que las llevó al hotel Sunset Marquis pasadas las 2:00 horas (hora del Pacífico), en donde Tyga, se encontraba grabando.

Según testigos, las dos chicas salieron por la misma puerta que usó el rapero para abandonar el lugar, alrededor de las 3:00 (hora del Pacífico), mientras que Jenner salió por una puerta distinta.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at. — Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019

Pero a Jenner le pareció que los medios agrandaron este tema también habló acerca de estos rumores es su cuenta de Twitter.

“El Internet hace que todo sea 100 veces más dramático de lo que en realidad es. No hubo una ‘cita a las 2 am con Tyga’. Ustedes me ven dejar a dos de mis amigas en el estudios en el que él también se encontraba”, sentenció la hermana menor del clan Kardashian-Jenner.