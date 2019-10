Luis Manuel Aguana: Ruptura o continuidad

Posteado en: Opinión

Luego que la Asamblea Nacional oficializó la cohabitación con el régimen de Nicolás Maduro con la aprobación del Acuerdo del martes 1 de Octubre, el ex Embajador ante la ONU, Diego Arria, publicó en su cuenta de twitter el siguiente mensaje: “Esta realidad nos coloca a todos a escoger: Ruptura o continuidad” (ver https://twitter.com/Diego_Arria/statuses/1180212517672570881). Estoy seguro que el Dr. Arria estaba muy claro en la profundidad de la corta pero contundente expresión “Ruptura o Continuidad”. Pero de lo que estoy más seguro es que los venezolanos no han llegado a comprender todavía su profundo significado. Y lo digo no solo por el poco eco que recibió ese tuit, sino porque Arria lleva años diciendo lo mismo de los mismos actores, y todavía los venezolanos siguen dándose golpes con la misma pared, obteniendo los mismos resultados, Einstein dixit.

Durante las primarias del 2012, Diego Arria publica una cuña para el cierre de su campaña de precandidato presidencial con estas palabras: “Venezolanos, me siento obligado a hablarles con absoluta franqueza: tengo diferencias fundamentales con los que participan en el proceso de las primarias. Ellos piensan que es posible gobernar con los poderes secuestrados por el régimen. Yo no. Yo represento la ruptura. Es ahora o nunca. Vota por mí. En mis manos no se perderá la victoria.” (ver Diego Arria: La Ruptura, en https://youtu.be/W-y_9AfVoB0).

Pero la oposición venezolana no creyó en Arria ni en todos los que pensábamos en ese entonces que el régimen impediría un cambio, como en efecto lo logró, permaneciendo en el poder. Los venezolanos confiaron que Henrique Capriles defendería la victoria. No recordaré la triste expresión de Capriles de mandarnos a bailar salsa y permanecer en las casas “porque habría muertos”, cuando el pueblo le exigía defender los votos. Han pasado más de 7 larguísimos años de eso, con no solo mas muertos, sino con la hambruna y el éxodo que vinieron después. Si alguna lección debió aprenderse de aquel tiempo a esta parte es que no es posible tolerar al régimen, sino mucho menos gobernar con los poderes secuestrados por él, como lo dijo premonitoriamente Diego Arria en el año 2012.

¿Y quienes participaron en esas primarias que pensaban que era posible gobernar con los poderes secuestrados? ¡Sorpresa! Los mismos que aprobaron el acuerdo del 1ro de Octubre de 2019, donde se pretende establecer lo que acordaron en Barbados y continuaron en Caracas, y que va exactamente en la misma línea de cogobernar con los delincuentes que han destruido a Venezuela, a saber, entre otros: 1) Renuncia simultánea de Maduro y Guaidó a sus respectivos cargos de “Presidentes”; 2) Establecimiento de un Gobierno de Transición compartido con el régimen al 50%; 3) Incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional (que ya se cumplió), seguido del desmontaje de la Constituyente del régimen (que no ha ocurrido, ni creo que ocurra); 4) Acuerdo negociado de nuevos Rectores para el Consejo Nacional Electoral-CNE, que incluye una supuesta “depuración” del Registro Electoral como carnada atractiva para la población, en un intento de convencer a los venezolanos que el proceso será limpio.

Cuando ese Acuerdo de la Asamblea Nacional habla de Transición, ES DE ESA TRANSICION DE COGOBIERNO CON EL REGIMEN al que se refiere, no del Gobierno de Transición establecido en el mantra del 23 de Enero sin los delincuentes de Maduro. ¡Ojo con eso! Como me gustaría que Juan Guaidó desmintiera esto.

Es eso lo que se nos viene encima a los venezolanos. Y al ser ya un Acuerdo de la Asamblea Nacional, lo que cabe esperar entonces es elecciones. No les molestare de nuevo diciendo que la contra a esta barbaridad es convocar a una Consulta Popular Plebiscitaria porque ya lo he explicado en anteriores notas. Esta sería una propuesta que se puede aceptar o no. Lo que quiero significar es si los venezolanos seguiremos haciéndoles la comparsa a aquellos que siguen insistiendo en gobernar con criminales. Esa es mi preocupación.

Y el tema no se puede despachar con el lugar común de que la alternativa es una guerra civil o un golpe militar. No. La alternativa es si los venezolanos escogen o no la continuidad de esta basura gobernante o rompemos definitivamente con ella. Ruptura o Continuidad. Si decidimos seguir aceptando Acuerdos políticos con la tiranía o luchamos en contra de ella. Si nos agrupamos en torno a quienes quieren continuar cohabitando con el régimen o todos nos agrupamos en contra de quienes desean terminar con él. Así de simple.

Desde el año 2012 los venezolanos hemos venido dando tumbos porque no hubo nunca una conciencia clara de este problema. Diego Arria representaba, como lo dijo en esa cuña, la ruptura con esa realidad desde ese momento, y que se ha comprobado como nuestra realidad actual magnificada. Pocos venezolanos han sido tan claros en lo que iba a suceder en Venezuela como él. Ningún otro precandidato lo estableció tan claramente aún teniendo organizaciones políticas consolidadas que los respaldaban. Pero el discurso directo y verdadero de la experiencia no se vendió. Se prefirió la juventud y el “charming” de un candidato que doblo las patas a las primeras de cambio. Ese error de las primarias del 2012 lo hemos pagado y lo seguimos pagando muy caro los venezolanos.

Ahora de nuevo Venezuela se enfrenta como ayer a una realidad. ¿Qué haremos? ¿Dormiremos con los criminales en unas nuevas elecciones “para evitar más muertos”, Capriles dixit 2012? ¿O empezaremos a creer que habrá –todo lo contrario- muchísimos más muertos si permitimos que los criminales cogobiernen Venezuela? ¿En cuales liderazgos empezaremos a creer y seguir para salir definitivamente de la tiranía y recuperar la libertad? Yo no digo que eso será fácil y que se acabarán mañana nuestros graves problemas, pero les aseguro que será muchísimo mas difícil si lo hacemos con traidores y con gente que no haya demostrado que le habla claro al país. Por eso desde ahora me anoto, como me anoté en las primarias del 2012 por la Ruptura. Y creo que Venezuela deberá hacer en este momento lo mismo.

Caracas, 5 de Octubre de 2019