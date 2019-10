Transformación extrema, risa dolorosa y tensiones: Las cinco COSAS que no sabías sobre el “Joker” de Joaquin Phoenix

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Joaquin Phoenix es conocido por su compromiso tanto físico como mental en los roles que interpreta en cada película. Joker no fue la excepción. El director Todd Phillips (The Hangover) y su protagonista se juntaron seis meses antes de comenzar a filmar para preparar el personaje que querían enseñar al público. Motivado por el deseo de “humanizar” al famoso villano del cine, el actor se obligó a todo tipo de desafíos para crear su propio Arthur Fleck y su descenso a la locura.

Por Infobae

El intérprete nacido en Puerto Rico sabe que es el gran favorito para los próximos premios Oscar, pero él insiste ante la prensa en hablar de una película que tiene una mirada provocadora y desbordante sobre la perversa mutación de Arthur en el Joker.

El filme se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. Es la exploración de un hombre que, ignorado por la sociedad, explota de ira y violencia por las calles de Gotham City.

Al ser interrogado de cómo fue crear al Joker sin un adversario, el actor asegura que su personaje enfrenta un peor enemigo: la mirada del otro. “Siente, ya sea objetivamente cierto o no, que es él contra el mundo: se siente una víctima del mundo”.

Su película 35 a los 44 años también llega en medio de las críticas por presuntamente alentar la violencia. Una paranoia que llevo a la policía de Nueva York y Los Ángeles aumentar su presencia en las calles cercanas a las salas de cine el día del estreno ante el temor de otra masacre por el polémico contenido del filme. Su lanzamiento en los Estados Unidos ocurre siete años después de que James Holmes abrió fuego en un cine en Aurora, Colorado, precisamente en el estreno de una película de Batman, The Dark Knight Rises, matando a 12 personas y dejando 70 heridos.

1- Transformación física al borde de la obsesión

No es una novedad que los actores de Hollywood se sometan a dietas extremadamente estrictas para perder o ganar peso y emular así a un personaje en la gran pantalla. A la hora de revisar el pasado de los ganadores de los Oscar, parece que las transformaciones físicas extremas son un requisito previo para poder obtener la estatuilla. Christian Bale en The Fighter, Tom Hanks en Philadelphia o Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club, son solo algunos ejemplos de que poner el cuerpo trae frutos en Hollywood.

23 kilos. Esa es la cifra que Phoenix consiguió perder para ser el Guasón, el brillante criminal y enemigo de Batman de la ciudad de Gotham, en la última película del universo DC. Aunque no todo fue fácil para él una vez que logró el cometido físico que se había marcado con un drástico método que le permitió, con 44 años, perder esa cantidad de peso.

Phoenix explicó que, durante todo este proceso de evolución física, estuvo bajo supervisión médica tras consultar antes con un profesional y así asegurarse de que iba a perder peso sin poner en peligro su estado de salud. “Es algo que ya he hecho antes y siempre se trabaja con un médico atento y seguro que se encarga de supervisar todo el proceso”.

Aunque había anticipado sentimientos desconocidos, no esperaba mayores habilidades físicas que lo ayudaran con su carácter. “Una vez llegas al peso objetivo, todo cambia”, dijo Phoenix en una reciente entrevista con la agencia Associated Press. “Una de las cosas más difíciles fue levantarse todos los días y obsesionarse con 130 gramos. Y es cierto que desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura”.

El actor reconoció que “obsesionó” con llegar al peso que quería, pero también bromeó que no toda su dieta se basó en comer una sola manzana al día, tal y como habían cubierto varios medios de comunicación, sino que también comía “lechuga y judías verdes al vapor”.

Pero en ese proceso convirtió su cuerpo, según el propio actor, es una característica física esencial de ese hombre rechazado por la sociedad que se convierte en un violento criminal. “Me parece que la parte interesante para mí es que lo que había previsto con la pérdida de peso eran esos sentimientos de insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad”, añadió. “Pero lo que no anticipé fue otra sensación casi como de fluidez que sentía físicamente. Sentí que podía mover mi cuerpo en formas que no había sido capaz con anterioridad. Y creo que aquello evolucionó a un tipo de movimiento físico que empezó a convertirse en una parte importante del personaje”.

2-La carcajada dolorosa

Acompañado del director Todd Phillips, el actor practicó la risa del personaje, porque “no pensé que podría hacerlo”. Finalmente se decidieron por tres risas distintas, siendo una de ellas la más difícil de realizar. En palabras de Phillips, se trató de la “risa del dolor”.

Lo que hizo Phillips fue reproducir videos a Phoenix de personas que sufrieron de la risa patológica como resultado de afecciones médicas como traumatismo craneal.

Según las palabras de Phoenix en la ComicBook, la risa era un elemento de mucha preocupación para él, mucho más allá del disfraz o su historia. Phoenix insistió en dejar la película en caso de no conseguir la dolorosa risa que estaba buscando.

Afortunadamente consiguieron y le otorgó al actor uno de los que posiblemente será de los mejores papeles en su carrera, donde ofrecerá una interpretación digna de grandes como Jack Nicholson y Heath Ledger.

“Me mostró algunos videos de algunas risas y pensé: ‘Eso es realmente bueno’. En el guión, describía que la risa era casi dolorosa. Pensé que era una forma realmente interesante de describir la risa”, dijo Phoenix, quien recordó uno de sus encuentros con el realizador en su casa de Los Ángeles para que pudiera practicar la carcajada con él. “Viniste a mi casa y me sentí realmente incómodo. Me senté tratando de resolverlo, y finalmente dijiste: ‘No tienes que hacer esto’. Y dije: ‘No, tengo que hacerlo’. Porque si no hago esto ahora, si no puedo forzarme a encontrarla ahora, entonces me voy a alejar por siempre”, agregó.

El director intentó asegurarse de que todos los aspectos de Joker estuvieran arraigados en la lógica y las reglas del mundo real para ayudar al público a comprometerse con su relato. “La película en todos los sentidos trata de basarse en la realidad tanto como sea posible. Todavía tiene un pie en el mundo de los cómics, sin duda, pero seguimos pensando: ‘Pongamos todo a través de una lente realista’”, dijo Phillips, y agregó que ese enfoque se extendió a todo, desde la risa del personaje hasta por qué usa maquillaje de payaso.

3-Su tirante relación con Robert De Niro

En una entrevista con Vanity Fair, Todd Phillips reveló que no todo salió muy bien al principio del rodaje debido a las riñas entre el actor que interpreta al villano de DC y la estrella de Cabo de Miedo. De Niro, de 76 años, quería reunir a todo el reparto para ensayar el guión en una mesa de lectura, algo a lo que se oponía tajantemente Phoenix.

“Bob [De Niro] me llamó y me dijo, ‘Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, contó el director. Phoenix, en cambio, se negaba a ceder a la presión de su compañero. Según explicó al mencionado medio, el actor prefiere “dejar que las cosas sucedan” durante la filmación, y evitar los ensayos previos con el resto del elenco.

“Yo estaba en una posición muy difícil porque Joaquin me decía ‘No voy a hacer una lectura de mierda, de ninguna manera’, y Bob respondía ”Yo hago lecturas antes de empezar a grabar. Eso es lo que hacemos [los actores]”, recordó Phillips sobre la tensa situación.

Al final, De Niro ganó la pelea. Consiguió que Phoenix se presentara en su oficina de Nueva York con el resto del elenco. Sin embargo, la incomodidad entre ellos resultó tan evidente que De Niro decidió llevárselo a un lugar apartado del edificio para charlar con él.

4- Su deseo de ser Joker

Desde el principio, parecería ser un favorito del público, pero aparentemente no fue suficiente. El actor reveló que la idea de ser el Joker comenzó a dar vueltas hace tres años pero Jared Leto finalmente se convirtió en el Guasón para la película Suicide Squad.

“Hace tres o cuatro años, llamé a mi agente y le dije ‘¿Por qué no quieren tomar algunos de estos personajes y simplemente hacer una película de bajo presupuesto al respecto?”, reveló en una entrevista reciente con Comicbook. “Él dijo: “Voy a hacer una reunión con Warner Bros.” Y yo dije: ‘No voy a ir, no puedo ir a una reunión general’. Entonces, escuché sobre esta idea y pensé: ‘Eso es tan emocionante, ese es el tipo de experiencia que estoy buscando, tener una película basada en un personaje cómico”.

Cuando surgió la oportunidad, Phoenix sabía que quería ser parte y tras conocer la mirada de Phillips no lo dudó. “Tiene una comprensión muy interesante de este mundo y de lo que está tratando de decir. Y entonces hay algo muy interesante sobre este proyecto”.

Al principio sorprendió que un actor del calibre de Phoenix detrás de filmes como The Master, Her, y I’m Still Here esté haciendo algo relacionado con los superhéroes. Pero Phoenix en realidad no ve que Joker sea una película de superhéroes, o de hecho, cualquier tipo de película.“No me gustaría que esté en ningún género.. No diría que es una película de superhéroes, o una película de estudio o … se siente única, y creo que es más que nada, y probablemente lo más importante, es tan apasionada y muy generosa, y eso es emocionante. Creo que, la emoción de estas películas, y la importancia de ellas, son estos personajes increíbles que están lidiando con luchas de la vida real. Y a veces eso se descubre y se expone, y otras no, y siempre sentí que había personajes en los cómics que eran realmente interesantes y merecen la oportunidad de ser abordados”.

Phillips y la estrella no tienen planes para una secuela. “La película no está preparada para [tener] un segunda parte. Siempre lo pensamos como una sola película, y eso es todo “.

5-Empatizar con el villano

La ganadora del León de Oro fue recibida con entusiasmo por la crítica, pero ha generado polémica por la carta abierta de las víctimas del tiroteo de Aurora en la que expresaban preocupación porque el filme presentaba el origen del personaje “de forma simpática”.

El filme es considerado como peligroso porque los temas que trata pueden ser nocivos para la gente con problemas mentales. Y la última medida de algunos cines ha sido prohibir los disfraces y maquillajes de payaso en las proyecciones.

Acostumbrado a interpretar personajes solitarios y atormentados (‘Her’, ‘The Master’) para él explorar esos estados tienen atractivo ya que nadie puede escapar de ellos. “Supongo que es un sentimiento muy identificable que todos hemos sentido. Somos animales de rebaño: queremos sentirnos conectados a un grupo más grande”. Antes las criticas por la violencia en la película, el actor primero se enojó y se levantó de una entrevista cuando fue interrogado al respecto, pero luego cedió y ofreció su opinión sobre si la producción podría despertar una ola de violencia y que puso en alerta a los estados de Nueva York y California. “Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza”.

Después de que las víctimas de Aurora mostraran su preocupación por la posible incitación a la violencia de Joker, Warner Bros defendió la película, que llegó a los cines el 4 de octubre. “Ni el personaje de ficción Joker ni la película respaldan la violencia en el mundo real de ningún tipo”, indicaron en un comunicado.

El actor dijo que se sintió impulsado a retratar a Joker de una manera “donde simpatiza o empatiza con este villano”. Y añadió: “Sentí que, sí, deberíamos explorar a este villano. Esta persona malévola”.

Mientras tanto, Phillips insistió en que no era culpa de su película que el mundo estuviera tan destrozado. “Estamos haciendo una película sobre un personaje ficticio en un mundo ficticio. No se puede culpar a las películas por un mundo tan jodido que cualquier cosa puede desencadenarlo” , expresó. “No es un llamado a la acción. En todo caso, es un llamado a la autorreflexión ante la sociedad “, concluyó.

Phoenix dejó en claro que el Joker “definitivamente no es un héroe” y “se comporta de una manera repugnante”. Sin embargo, consigue empatizar con él. “No podemos apartarnos de intentar entenderlo. Si miramos la violencia con la perspectiva del trauma infantil, entonces veremos que esas personas se comportan reaccionando a las condiciones en que vivieron, su entorno… Sabemos que la violencia puede ser aprendida y desaprendida. Es absolutamente necesario que tengamos empatía, pero eso no significa que disculpemos o justifiquemos el comportamiento violento”.

Fiel a su estilo terminó con la discusión: “Esta película no da respuestas fáciles porque no hay respuestas fáciles en esta jodida vida”.