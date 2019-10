Depredador sexual engatusaba a decenas de menores en un “Tinder” para abusar de ellas

Posteado en: Sucesos, Titulares

Un pedófilo que usó una aplicación controvertida llamada ‘El Tinder para adolescentes’ para tener relaciones sexuales con dos colegialas ha sido encarcelado durante 12 años.

Por Daily Mail

Traducción del inglés al castellano por lapatilla.com

Dewan Gazi, de 22 años, envió un mensaje a 95 adolescentes en la aplicación de redes sociales Yubo durante un período de 12 días después de afirmar que tenía 17 años.

Gazi tuvo relaciones sexuales cinco veces en una noche con una joven de 15 años y violó a una niña de 12 años después de que la pareja conversó a través de Snapchat , según escuchó un juez de Manchester Crown Court.

La madre de la niña de 12 años llamó a la policía después de entrar a la habitación de su hija para encontrarla bailando mientras usaba solo su ropa interior con su teléfono colocado frente a ella.

La niña le había dicho previamente a Gazi que tenía 12 años y era virgen antes de que él respondiera: ‘La edad es solo un número. He hecho cosas con una niña de 13 años. ¿Cuál es la persona más vieja con la que has hecho cosas?

En un comunicado a la policía, dijo: ‘No voy a la escuela y he perdido la confianza. Sigo diciéndole a la gente que estoy bien pero que no.

‘Cuando salgo me siento ansiosa, asustada y empieza a respirar rápido. Ahora me hablo en mi cabeza y siento que soy la única persona que me comprende.

‘Ahora les grito a todos sin ninguna razón. Estoy disgustada conmigo misma porque no lo detuve y simplemente dejé que las cosas sucedieran.

‘Me siento débil e impotente. Me sentí así cuando estaba con él y ahora me siento así. No confío en nadie. Me siento traicionada y sola.

La víctima de Gazi, de 15 años, descubrió que el depredador había tomado fotos explícitas y videos de ella durante uno de sus enlaces antes de enviarlos a sus amigos.

En su declaración de impacto de la víctima, dijo que siente que es su culpa y se enoja.

Ella dijo: ‘Siento que es mi culpa que me haya metido en una situación con Dewan. Si veo a alguien que se parece a él, me enojo. Hice cosas para explicar las cicatrices en mis nudillos.

‘Tengo más discusiones con los maestros y he estado recibiendo asesoramiento. Estar en un automóvil que conduce rápido me recuerda a él y me pongo tensa”.

Gazi, de Blackley, cerca de Middleton, admitió violación, 13 cargos de comunicación sexual con un niña, conocer a un niña después de arreglarse, agresión sexual, actividad sexual con una niña y distribuir imágenes indecentes.

La alarma se levantó en abril después de que la madre de la niña de 12 años informara sobre su terrible experiencia.

El procesamiento de Charlotte Crangle dijo: ‘Ella había estado abajo en la casa de la familia mientras la hija estaba arriba tocando música.

‘La madre no pudo hacerse oír a la víctima y subió las escaleras para verla bailar en sus bragas y levantar su blusa para exponer sus senos.

‘Su teléfono estaba apoyado en la habitación como si se estuviera filmando haciendo esto. Se desarrolló una discusión y se contactó a la policía.

Habían comenzado a conversar a principios de año y ella le dijo su edad y que fue a la escuela.

Dijo que le gustaban los uniformes escolares y le pidió que le enviara fotografías en su uniforme.

‘También durante estos mensajes le preguntó si estaba sola en casa, sugiriéndole que se acercara a ella.

‘Posteriormente, le dijo a la policía que sabía desde el principio que él tenía 22 años y pensó que tenía un trabajo ya que se vestiría profesionalmente.

La pareja tuvo un enlace cerca de una escuela primaria y se reunió nuevamente cuando él llegó a su casa tres veces mientras su madre estaba fuera.

Al describir una visita, el fiscal dijo: ‘La estaba abrazando y le pidió que se sentara de rodillas frente a él. Él apretó sus nalgas sobre sus calzas y comentó que era grande y que ella era increíble.

“Se sintió un poco incómoda, pero él la convenció diciéndole que no fuera tímida y se fue unos 20 minutos después”.

“Continuaron enviando mensajes en Snapchat y se encontraron por tercera vez en su casa”.

La pareja fue a la habitación de la niña para ver una película cuando él ‘le quitó las polainas y la ropa interior y se metió debajo de las mantas con ella’.

No se había puesto ninguna protección. Ella sabía lo que iba a suceder cuando él se metiera en la cama, pero dijo que era extraño y que realmente no sabía qué hacer”, agregó el fiscal.

La joven de 15 años fue atacada en junio. Miss Crangle dijo: ‘Ella y su amiga comenzaron a usar la aplicación y vieron a este acusado que dijo que tenía 17 años.

“Le gustó su aspecto y comenzó a intercambiar mensajes; luego le pidió que continuara el contacto en Snapchat donde ella le dijo que tenía 15 años.

‘En una noche en particular, la recogió en su automóvil cerca de la dirección de su casa y regresaron a su casa.

“Su hermano le pidió un aventón y él le dijo a la niña que no le dijera cuál era su edad real y que dijera que tenía 17 o 18 años.

Luego dejó a su hermano y regresó directamente a su habitación y le quitó la ropa más baja. Ella simplemente se congeló y permitió que continuara.

‘Se quedó en la dirección de su casa toda la noche y tuvieron relaciones sexuales en cinco ocasiones sin protección.

‘En una ocasión, él le pasó la mano por el cuello y la apretó para que ella luchara por respirar y estaba a punto de desmayarse.

‘Durante el transcurso de la noche, ella se dio cuenta de que él le estaba tomando fotografías.

‘Ella le pidió que se detuviera e intentó quitarle el teléfono móvil, pero él ya los había enviado a sus amigos.

‘Vio un video que mostraba sus senos desnudos que le habían enviado a otra niña. Se sintió completamente disgustada cuando vio las imágenes.

‘Ella solo descubrió que tenía 22 años después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales porque él se lo contó. Estaba enojada por ponerse en esa situación.

‘Más tarde, él le envió un mensaje pidiéndole que se reunieran nuevamente y ella hizo un comentario sobre la necesidad de una prueba de embarazo.

“Él le dijo que se calmara y cuando ella dijo que iba a meterse en problemas, él respondió con un emoji de risa y dijo:” Está bien, nadie se dará cuenta”.

‘La recogió más tarde y le dijo que iba a tener relaciones sexuales más veces que la vez anterior y ella estuvo de acuerdo. Tuvieron relaciones sexuales en dos ocasiones y ella se quedó a pasar la noche.

La policía arrestó a Gazi el 14 de junio y descubrió que su teléfono había sido usado para conversar con 95 niñas entre el 2 y el 13 de junio.

La actividad anterior a eso había sido eliminada. No hizo ningún comentario en la entrevista policial.

En defensa de la mitigación, el abogado Michael Goldwater dijo: “Es un inmaduro de 22 años y en términos de madurez no lo pondría mucho más alto que el promedio de 18 o 19 años”.

‘Su hermana dijo que él no era la herramienta más afilada en la caja y ahora estará en prisión por un período considerable de tiempo.

“Él es el primero en reconocer que le resulta difícil comprenderse a sí mismo y por qué se ha comportado de esta manera”.

A Gazi también se le prohibió trabajar con niños durante diez años y se le ordenó firmar indefinidamente el Registro de delincuentes sexuales.

El juez de sentencia Michael Leeming le dijo: “La diferencia de edades entre usted y estas niñas es de diez años y siete años y, en cualquier opinión, es un abismo muy significativo.

‘Usted presenta un alto riesgo de nuevas ofensas sexuales y presenta un alto riesgo de causar daños graves.

‘Niegas haber sido atraído sexualmente por los niños, pero no puedo y no acepto eso. Sus acciones fueron muy incorrectas y graves y debe pagar el precio. No tienes nadie a quien culpar salvo a ti mismo.

Yubo, anteriormente conocido como Yellow, es una aplicación de red social basada en la ubicación donde los usuarios pueden conectarse con nuevos amigos deslizando el dedo hacia la izquierda en el perfil de un usuario.

En enero pasado, causó furor en los EEUU Cuando un hombre de 26 años fue atrapado teniendo relaciones sexuales con un menor en un automóvil frente a una iglesia en el estado de Indiana.

El fiscal de distrito local comenzó a advertir a los padres sobre la aplicación, calificándola de “Tinder para adolescentes” y aconsejando a los padres que la quiten del teléfono de sus hijos u otro dispositivo de forma permanente para evitar encuentros con depredadores infantiles.