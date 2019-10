Me lo envió un amigo adeco, por @ArmandoMartini

Posteado en: Opinión

“Estimado Armando:

Me he animado a escribirte estas líneas después de escuchar a Edgar Zambrano hablar de la política buena y el acuerdo de la Asamblea Nacional cambiando las promesas del cese de la usurpación por elecciones.

Con mucho asombro e incredulidad escuche 4 veces el video de Twitter de Edgar Zambrano y leí las mismas veces el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional, mi sorpresa era ver a un político curtido, con experiencia parlamentaria, con cierto y cuestionado prestigio, con escasa ya reserva moral decir que a punta de buena política van a salir de esta barbarie que es este régimen y mi asombro con el cinismo que le hacen el juego al gobierno de Guaidó para abajo, debo entender que mi partido perdió toda reserva moral y política para estar en esta jugada.

Se necesita no tener criterio, raciocinio, lógica, sindéresis, ubicación moral y política para darse cuenta que el problema de Venezuela no es político, es de delincuencia organizada y lo peor esperar que el pueblo se trague esta bala fría como si estos gurús políticos ignoran que Venezuela ya no se traga esta nueva estupidez y letal componenda.

Me avergüenza como Adeco y venezolano ver en la escoria política que se ha convertido mi partido. Rómulo se debe estar revolcándose en la tumba de ver a estos políticos de oficio y no de principios usar los símbolos de Acción Democrática para hacerle el juego a esta banda de delincuentes.

Yo siempre tuve el criterio que la mayoría de los copeyanos eran los más delincuentes en materia política, eran elitescos, corruptos encapillados, perfectos fariseos políticos, profesaban que eran católicos y del Opus, cuando en realidad con algunas excepciones son otros malandros egoístas y sin sentido de patria, en general los adecos eran líderes de pueblos, venían de una lucha social, por la igualdad de oportunidades, gente que provenía de un estrato socioeconómico medio y bajo, con contadas excepciones también teníamos nuestros malandros en el partido, pero en su mayoría gente buena, luchadora, maestros, sindicalistas, médicos rurales, abogados defensores de los derechos humanos, profesionales conectados con la realidad social y económica de nuestro país, hoy siento vergüenza y pena ajena ver a dirigentes políticos como Edgar y Timoteo Zambrano, Claudio Fermín mi mentor político cuando fue secretario juvenil, Henry Ramos Allup maniobrando y conduciendo los símbolos de mi partido es una verdadera vergüenza

Estimado Armando, no puedo entender que todavía con todo este desastre en que han convertido al país esta banda de cuatreros y delincuentes, hayan personas que dicen ser honestos, sensibles con la realidad de nuestro país haciéndole el juego al régimen, es no entender que cada día que pasa muere más gente, mueren niños por desnutrición, mueren familiares por la falta de atención médica, se despedazan familias y las someten a un drama solo porque estos degenerados y facinerosos le estén haciendo el juego a estos delincuentes por una salida negociada, que ya por onceava vez no ha dado resultado, será que estos desalmados y corruptos seudopoliticos no han visto una frase de Einstein que dice: “Hacer lo mismo una y otra vez con la esperanza de tener un mejor y diferente resultado es la definición de demente “

¿Qué esperan después de 11 intentos de dialogo con estos delincuentes?, ¿Que pretenden con decir que no están de acuerdo con una salida militar? ¿Que ellos van a sacarlos sin armas del poder? ¿Que no están de acuerdo con una invasión militar extranjera? ¿Es que acaso ellos no saben que estamos invadidos por fuerzas militares cubanas, rusas y narco guerrilleras?

El problema de nuestro país no es político, es delincuencial, en Miraflores no están una sarta de políticos trasnochados de izquierda que se aferran al poder con subterfugios legales y maniobras políticas, en Miraflores lo que hay es una banda de delincuentes cubiertos de una ideología política para lograr mantenerse en el poder a lo Juan Charrasqueado o Pablo Escobar, para demostrar esta tesis te hago el siguiente análisis:

1-. Este régimen tuvo revestido de cierta legalidad hasta las elecciones del 2013, si ganaron con fraude o no, pues Henrique Capriles no logro demostrar a la comunidad internacional que fue cometido un fraude, hasta acá todo tiene visos de legalidad.

2-. Cuando Maduro llamo a una constituyente sin llenar los extremos que exige la Constitución y la Ley vigente, él y su sequito cometieron un delito.

Definición de Delito: “Un delito es un comportamiento personal que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido en la ley. El delito por lo tanto implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que la persona merezca un castigo o pena de acuerdo a lo establecido en el Código de Procesamiento Penal.

A partir de ese momento todos los involucrados, desde Maduro, el CNE y los constituyentistas son unos delincuentes y todo acto que se derive o emane de esta ANC es de absoluta nulidad y por lo tanto es sujeto de responsabilidad penal personal e individual, sin lugar a duda no hay ninguna justificación, ni aceptación por parte de los venezolanos de pretender que se nos justifique que un dialogo es la salida.

3-. Cuando la ANC convoca a unas elecciones para elegir a un presidente adelantando las elecciones y haciéndolas para que Maduro sea reelegido a su medida lo convierte en un usurpador y todas las personas que se involucraron par este hecho son unos delincuentes.

Entonces yo no puedo entender que busquen salidas políticas a un problema delincuencial, si entiendo bien este análisis, todos los que han participado para mantener este régimen en el poder son cómplices materiales en mantener este estado delincuencial y en franca violación a nuestra Constitución.

Estimado Armando estoy mamado de toda esta sarta de delincuentes, tanto del gobierno como de la oposición, será que estos malandros no saben que una vez salgamos de esta tragedia nadie cree en ellos, serán tan estúpidos que creen que ellos (de la oposición) van a salir ilesos y como héroes de haber destruidos las familias, los pocos activos que hemos trabajado en nuestra vida y de paso le tengamos que agradecerles que primero estuvieron sus intereses partidista, su ego e irresponsabilidad con los venezolanos este teatro funesto y delincuencial como han sido los once intentos de dialogo con estos delincuentes.

Una vez salidos de esta tragedia, muchos venezolanos no descansaremos hasta desenmascarar a todos estos cooperadores, facilitadores y tránsfugas que nos prometieron el mantra: Cese de la usurpación, Gobierno de transición, Elecciones Libres.

Yo estoy seguro que más temprano que tarde saldremos de esta conchupacia de malandros y maulas, gracias al creador ya no engañan a la comunidad internacional, a los aliados de Venezuela que no son de ellos, y más importante a la gran mayoría de los venezolanos.

A veces las desgracias son la solución, ya somos los venezolanos una incomodidad para región, no por algunos delincuentes que se han ido de Venezuela porque no hay a quien robar y como siempre sucede son noticias y nos avergüenzan como comunidad, sino porque le hemos colapsado las estructuras a otros países vecinos y ante la indiferencia con el galáctico en el pasado, somos su problema hoy.

Los verdaderos libertadores de Venezuela cuando salgamos de este trance, son esos 4.7 millones de venezolanos que han emigrado y han exteriorizado nuestra tragedia, que con trabajo honesto y nuestro gentilicio nos hemos convertido en la amenaza de los populista de la región

Con absoluta seguridad y certeza que vamos a salir de esta tragedia y volveremos a ser la gran nación que éramos, sin complejos, con gentilicio y buena fe que caracterizaba a la gran mayoría de venezolanos, solo que esta vez con experiencia pagada con sangre, sudor y lágrimas, y sin cometer los mismos errores en la elección de nuestros líderes.

Estimado Armando como asiduo lector de tu columna y opiniones, te escribo desde el alma, con mi sentir, con la absoluta seguridad puedas publicar esta carta para que muchos venezolanos lean estas líneas sinceras desde el corazón.”

Nota: Quien me envía esta carta requirió anonimato y me solicitó reproducirla textual, con lo cual, no le he quitado ni puesto una coma.