AN: Agudización de la situación eléctrica en el país es producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Maduro (Videos)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 8 de octubre, los parlamentarios debatirán sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.

Por Melany Muñiz / Lisbeth Piñeros / lapatilla.com

Al iniciar a las 11:38 de la mañana el primer punto en el orden del día, el diputado Ángel Torres insistió en que quienes destruyeron el parque eléctrico en el país, la represa Raúl Leoni, la cual está trabajando a menos del 50% de su capacidad son los representantes del régimen (…) Nueve turbinas destruidas en 2018, el plan energético contó con 34 mil millones de dólares, en total son 40 mil millones de dólares malversados”.

“No se conoce actividad alguna en varias obras ubicadas en todo el país, se paralizó la culminación de grandes centrales eléctricas, se robaron la plata, Motta Domínguez y sus compadres, los transformadores están en Cuba y Nicaragua”, agregó.

“El censo de los corruptos, del narcotráfico, ese es el único que hay que hacer”, consideró.

#SesionAN Intervención del Dip. @AngelTorresVP en relación al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/o06WuKfzMb — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

La diputada Melva Paredes, durante su intervención en este punto, expresó que la crisis eléctrica en la Isla de Coche es la peor que ha vivido la región. “No solo hay fallas eléctricas constantemente, sino un grave problema con la falta de agua y gas”.

Consideró que “estamos obligados a buscar soluciones para esa gente que está sufriendo”.

#SesionAN Derecho de palabra de la Dip. @DipMelvaParedes en torno al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/FwCWZoqQF4 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

Luego, el diputado Julio César Reyes dijo que “(el régimen) siempre culpa a terceros sin asumir la responsabilidad (…) El problema, en su consideración, radica en la grave corrupción en el sistema eléctrico, la improvisación por parte de las autoridades y la falta de mantenimiento”.

“En Barinas es terrible lo que vive esa población. No hay luz, no hay, no transacciones financieras (…) Sin energía ni agua no hay desarrollo”, finalizó.

#SesionAN Derecho de palabra del Dip. @JulioCesar_ve en relación al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/pDEOGBIm4W — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

Pero el punto álgido en esta discusión fue la intervención del diputado oficialista Elio Serrano quien no perdió chance para insultar al presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, a quien culpó de la crisis eléctrica del país.

“Ustedes aquí (diputados opositores) prohíben que hablemos sobre el terrorismo”, sostuvo e insinuó que “el secretario de Departamento de Estado, Mike Pompeo, está alertando sobre un golpe de Estado”.

“Ustedes atacaron el sistema eléctrico nacional y son responsables que estemos viviendo este problema. Deben revisarse (…) Estamos dispuesto a discutir los problemas de los venezolanos, a buscar solución”, finalizó.

Intervención del Dip. @serranoelioj de la bancada del PSUV en el punto número uno de la #SesionAN#08OcT https://t.co/IQh9MngMxh — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

El diputado Piero Maroun, se refirió a la intervención de su predecesor Serrano. “El país va por un lado pidiendo alimentos y ellos (régimen) van por otro lado, negando la realidad del país”.

Expresó que “si no hay electricidad no hay servicios públicos, no hay telefonía, hay personas muertas”, y mencionó la trágica situación que se vive en el estado Zulia, entidad que no dependía de la represa del Guri. “No hubo la inversión ni mantenimiento necesario para mantener sus plantas. No hay siquiera transporte (…) ¿Culpa de quién? Culpa de Maduro”.

“Se atrevieron a culpar a Trump, a francotiradores… ¿Ustedes creen que el pueblo es idiota?”, finalizó.

#SesionAN Intervención del Dip. @PieroMaroun en torno al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/I7giyDR2Ok — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

La exposición del diputado José Prat fue aún más completa. “Dicen que traemos estos temas para distraer, no: estos temas son parte de la desgracia de Venezuela, pero la crisis eléctrica en Venezuela hay que medirla en dos partes: en lo destruido (como ya estaba) y lo que faltaba”.

Recordó que en el año 2009-2010 hubo la primera manifestación por la crisis eléctrica. “Decretaron la emergencia eléctrica”, agregó y consideró que tal crisis se debió a la “irresponsabilidad y corrupción (Hicieron un contrato plantas, con Cuba, que no servían para nuestro sistema)”.

“Hablaban de una energía limpia, de bajo, costo, fue pura paja la inauguraciòn de la cual habló Chávez”, agregó.

#SesionAN Intervención del Dip. @JOSELPRAT en relación al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/tziWnMvfIH — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

Por su parte, el diputado chavista Julio Chávez, pausado y midiendo cada una de sus palabras expresó que los diputados de la oposición “asumieron que había que derrocar al Gobierno, y asumieron el sabotaje al sistema eléctrico nacional”.

Agregó que “no puede pensarse que la culpa es únicamente para el chavismo (…) Hay que hacer grandes esfuerzos para poder traer equipo”.

Derecho de palabra del Dip. @JChavezcarora de la bancada del PSUV en el punto número uno de la #SesionAN https://t.co/3FWOukUPp7 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

Por su parte, el diputado Héctor Vargas indicó que “son casi 20 años gobernando y no pudieron resolver el problema eléctrico”.

Con respecto al Zulia, Vargas expresó que “solo viviendo” allá, se entendería la magnitud del problema (…) El régimen de Maduro solo se ha dedicado a expropiar propiedades zulianas”.

#SesionAN Intervención del Dip. Héctor Vargas en relación al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/pT6NXTohf2 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

El diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, tomó la palabra en este debate y reiteró que los diputados chavistas no tienen vergüenza al volver a la AN. “Usted no tiene voz, usted no es diputado, puede salir de esta AN”, agregó.

Recordó las muertes que han ocurrido este año durante los apagones. “21 fallecidos en hospitales en el apagón de marzo, han acabado con la vida de venezolanos y no tienen la vergüenza de pedir perdón”, detalló.

“Es tiempo de que se vayan para el carajo, y así iniciar la reconstrucción del país. ¿Es culpa de las sanciones todo lo que ocurre en es país? (…) Corrupción e ineficiencia es lo que ha vivido el Zulia”, expresó.

#SesionAN Derecho de palabra del Dip. @JuanPGuanipa en relación al debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro.#08Oct https://t.co/AezQRwhEvv — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 8, 2019

Para finalizar el debate, el diputado y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Al llegar al podio de oradores, los diputados del régimen comenzaron a gritar: “Rastrojos, Rastrojo”. Pero el también presidente de la Asamblea Nacional no les hizo caso, y mostró un video a los asistentes de la situación de electricidad y agua en Mañonga, en el estado La Guaira.

“Mientras hablamos aquí no hay luz en Lara, Aragua, La Guaira, entre otros estados. Pero la solución es sencilla: la presentamos incluso ante instancias internacionales, vamos a separarnos del cargo, vamos a un Consejo de transición, cuál es el miedo. No hay miedo, carajo”, recalcó.

Insistió en que”24 créditos ha pedido el régimen de Chávez-Maduro en 20 años, que equivale a 36 mil millones de dólares, como no fue suficiente pues se gastaron la plata en termoeléctricas que no funcionaron (…) Nos ha tocado administrar las deudas”.

“Hay que llevar los acuerdos a la práctica. A mala paga no le van a prestar”, dijo para referirse a la renegociación de la deuda externa que mencionó Maduro hace unas semanas. “Endeudaron al país, vendieron el puesto de perros calientes y dejaron a la familia en la calle”, indicó.

“Vamos a responderle a nuestra gente, los venezolanos, que claman por cambio (…) Hemos administrado esa deuda con la que hipotecaron al país. Y hemos recibido ayuda (…) Presos deben estar todos los irregulares”, recalcó.

Le refirió a Francisco Torrealba, a quien llamó “Asistente Parlamentario” y le convidó a llevar la propuesta de elecciones libres a la bancada oficialista.

“Esta bancada legislativa está lista para tomar decisiones y, sobre todo, nuestra gente, porque estamos en emergencia. Tenemos que abocarnos y tenemos que seguir en la calle exigiendo nuestros derechos”, concluyó.